PSG-Nimes: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il PSG capolista della Ligue 1 sfida il Nimes nella 25ª giornata: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il PSG di Thomas Tuchel, dominatore della Ligue 1, ospita il Nimes di Bernard Blaquart nella 25ª giornata del massimo campionato francese. I parigini hanno 15 lunghezze di vantaggio sul Lille, 2° in graduatoria, con 65 punti conquistati e un cammino di 21 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta,

La stella Kylian Mbappé è il capocannoniere del PSG e della Ligue 1 con 20 goal segnati in 19 presenze, mentre Denis Bouanga, Antonin Bobichon, Clement Depres e Rachid Alioui sono i giocatori più prolifici dei Coccodrilli. La capolista è reduce dal successo infrasettimanale per 5-1 sul Montpellier, e precedentemente ha ottenuto 2 vittorie consecutive e l'unica sconfitta con il Lione, il Nimes invece ha collezionato un pareggio e 2 vittorie di fila nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PSG-NIMES

PSG-Nimes è in programma sabato 23 febbraio 2019 alle ore 17.00 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Sarà il 10° confronto fra le due squadre nella storia della Ligue 1.

DOVE VEDERE PSG-NIMES IN TV E STREAMING

La partita PSG-Montpellier sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli utenti della piattaforma di sport in streaming potranno seguire la gara su diversi dispositivi: ad esempio sulle smart tv abilitate, i pc, i tablet e gli smartphone, ma anche collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox One.

Tifosi e appassionati avranno inoltre a disposizione il servizio on deman, per cui potranno vedere quando preferiranno o la gara integrale oppure gli highlights del match.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-NIMES

Continua l'emergenza per Thomas Tuchel, visti i tanti infortunati. Il tecnico dovrebbe riproporre anche col Nimes un 4-4-2 di base. In porta Areola potrebbe dare il cambio a Buffon, mentre in difesa dovrebbero rivedersi capitan Thiago Silva al centro e Bernat sulla fascia sinistra. Marquinhos sarà così con ogni probabilità avanzato in mediana accanto a Verratti, con Dani Alves spostato sulla fascia destra e Draxler su quella sinistra. In attacco, infine, Di Maria e Mbappé saranno le due punte con ampia libertà di movimento.

Blaquart dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Davanti al portiere Bernardoni, Alakouch e Maouassa potrebbero agire da esterni bassi, con Landre e Briancon coppia centrale. A centrocampo spazio a Bobichon (in vantaggio su Valls), Ferri e Savanier, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto dagli esterni alti Thioub e Ripart e dal centravanti Alioui.

PSG (4-4-2): Areola; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Verratti, Marquinhos, Draxler; Di Maria, Mbappé.

Nimes (4-3-3): Bernardoni; Alakouch, Landre, Briancon, Maouassa; Bobichon, Ferri, Savanier; Thioub, Alioui, Ripart.