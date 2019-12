PSG, Neymar confessa: "Se non sei felice in un posto, meglio andare via"

Neymar ricorda le voci estive di un suo ritorno al Barcellona: "Su quanto capitato la scorsa estate ritengo di non aver fatto del male a nessuno".

La scorsa estate le voci di un possibile clamoroso ritorno di Neymar al hanno tenuto banco fino all'ultimo istante di mercato. Il brasiliano era approdato al nell'estate del 2017 per la cifra record di 222 milioni di euro.

A sei mesi di distanza da quei momenti concitati, Neymar rivela in una lunga intervista rilasciata a 'France Football' quali sono state le sue sensazioni. La stagione di O'Ney con i parigini, attualmente, non è delle più esaltanti della sua carriera: Neymar non è riuscito ad entrare per la prima volta dal 2013 nella top 25 stilata da 'Goal.com'. Nell'intervista il brasiliano ha lasciato trapelare ancora una situazione di incertezza per quanto riguarda la sua permanenza al PSG.

“Oggi sono parigino e darò il 100% affinché il Psg porti a casa numerosi trionfi. Su quanto capitato la scorsa estate ritengo di non aver fatto male a nessuno, ma ho in mente che se una persona non è felice in un determinato posto, è meglio che se ne vada".

Neymar non chiude la porta ad un suo possibile addio al PSG e, così, alimenta le voci di un suo eventuale approdo al Barcellona. L'esistenza di una trattativa estiva fra il club parigino e quello catalano per l'asso brasiliano è stata confermata anche da Gerard Piquè, che aveva rivelato che molti giocatori del 'Barca' erano disposti a diminuirsi lo stipendio per riabbracciare Neymar. Il brasiliano, intanto, finirà la stagione sotto la Tour Eiffel e il suo obiettivo, come ha rivelato a 'France Football', è quello di vincere tutto e poi è sempre vivo il suo sogno a tinte verdeoro.