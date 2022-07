PSG-Nantes 4-0: i parigini si prendono la Supercoppa di Francia

PSG a valanga sul Nantes: apre Messi, poi due goal di Neymar e Ramos portano in dote la Supercoppa francese. Primo trionfo per Galtier a Parigi.

La Supercoppa di Francia finisce nella bacheca del Paris Saint-Germain. Al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, la squadra di Galtier si impone per 4-0 sul Nantes in una partita senza storia dal calcio d'inizio al fischio finale.

Il re della serata è Lionel Messi. L'argentino porta in vantaggio il PSG al minuto 22 agganciando un pallone con maestria e ritrovandosi di fronte al portiere, superato con freddezza con il solito mancino.

Il Nantes tenta di reagire ma il divario tecnico è evidente tra le due squadre. Gli animi si scaldano poco dopo la mezz'ora, quando tutti i calciatori gialloverdi protestano veementemente con l'arbitro dopo l'atterramento in area di rigore di Ludovic Blas.

Niente Var, niente ripensamenti, si prosegue per il direttore di gara. La chance per l'1-1 capita sui piedi di Guessend che riceve in area e tenta di sorprendere Donnarumma senza però dare precisione alla sua conclusione.

La legge del calcio è però inesorabile. Alla chance fallita dal Nantes, segue una punizione con il contagiri di Neymar che nel corso del recupero del primo tempo fa 2-0 e manda i compagni negli spogliatoio con un vantaggio corposo.

Nella ripresa ci pensa Ramos a posare la ciliegina sulla torta della serata dei parigini, mettendo in rete il goal del 3-0 addirittura con un colpo di tacco.

Il poker lo cala ancora Neymar, stavolta dal dischetto, dopo essere stato atterrato in area da Castelletto. Per il difensore dei canarini arriva anche il cartellino rosso.

C'è poco altro da raccontare fino al 90esimo, con il PSG che controlla il risultato ormai acquisito e il Nantes che tenta di limitare i danni e mantenere solamente a quattro le reti di differenza il passivo.

Trionfo numero undici nella competizione per il PSG, nove dei quali arrivati nel corso degli ultimi dieci anni.

IL TABELLINO

PSG-NANTES 3-0

Marcatori: 22' Messi (P), 45'+2, 83' rig. Neymar (P), 57' Ramos (P)

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi (78' Mukiele), Verratti (78' Paredes), Vitinha (68' Pereira), Mendes (68' Bernat); Sarabia, Messi, Neymar. All. Galtier

NANTES (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Coco (65' Moutoussamy), Sissoko, Blas, Chirivella (65' Mohamed), Appiah; Guessand (78' Corchia), Simon. All. Kombouaré

Arbitro: Grinfeld

Ammoniti: Vitinha (P), Coco (N), Moutoussamy (N)

Espulsi: Castelletto (N)