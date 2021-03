Di Maria lascia PSG-Nantes per correre a casa: la famiglia sequestrata durante una rapina

Un colloquio tra Leonardo e Pochettino durante la gara ha portato al cambio di Di Maria, che ha lasciato rapidamente e in lacrime lo stadio.

Milioni di persone a domandarsi cosa fosse successo in quei secondi. Posticipo di Ligue 1, in campo il PSG di Pochettino e il Nantes. Vantaggio dei parigini con Draxler, dunque il pari di Kolo. Poco prima del momentaneo 1-1 degli ospiti, un colloquio tra Leonardo e il tecnico dei padroni di casa. Per delle brutte notizie riguardanti Angel Di Maria.

Pochettino è stato infatti richiamato da Leonardo in tribuna, con l'ex allenatore del Tottenham che ha lasciato il campo per andare negli spogliatoi, seguito dal dirigente. Un mistero che ha portato i telespettatori a domandarsi il perchè della conversazione e della mini-fuga dell'argentino nella pancia dello stadio.

Tornato in campo, Pochettino ha operato un cambio, inserendo Paredes al minuto 62, per Di Maria. Quest'ultimo è corso negli spogliatoi senza tornare in panchiina, moltiplicando i dubbi riguardo quello che stesse accadendo all'interno del Parco dei Principi dopo le due conversazioni.

Il timore di un problema personale di Pochettino si è poi trasformato in uno eventuale riguardante Di Maria. L'argentino, in lacrime, ha infatti lasciato rapidamente non solo il campo, ma anche lo stadio. Le notizie riguardo una grave situazione relativa ai famigliari si sono rincorse, fino alle dichiarazioni del dirigente brasiliano a fine gara.

Leonardo ha evidenziato cosa fosse successo durante PSG-Nantes: Di Maria è stato infatti vittima di un furto con scasso nella sua abitazione. Al momento della violenta rapina, la famiglia del giocatore era in casa, sequestrata da parte dei malviventi durante la stessa.

Oltre a Di Maria, i ladri appartententi alla stessa banda avrebbero agito anche nell'abitazione di un'altro giocatore del PSG con le stesse modalità: si tratterebbe di Marquinhos secondo Canal +, ma in questo caso la rapina sarebbe stata meno violenta e l'ex Roma informato solamente al termine del match.

Dopo la gara contro il Nantes, Pochettino è intervenuto solo brevemente riguardo la clamorosa sconfitta interna contro la penultima in classifica:

"Il gruppo è molto preoccupato, negli spogliatoi abbiamo parlato di cose diverse dal calcio".

La famiglia Di Maria era già stata vittima di una rapina in passato, a Manchester, quando l'argentino militava per lo United. Un trauma che aveva in parte portato all'addio alla Premier League, figlio comunque di diversi problemi legati all'unica annata del Fideo in terra britannica.