Il Real è già un ricordo: PSG battuto 3-1 dal Nantes, Neymar sbaglia un rigore

Come passare in pochi giorni dalle stelle alle stalle: per informazioni chiedere al PSG. Nella serata di ieri si è chiusa per i parigini una settimana a dir poco altalenante, con una vittoria di prestigio e una sconfitta a dir poco inattesa.

La formazione di Pochettino nel weekend era impegnata contro il Nantes: club che sta lottando per l'Europa ma che non avrebbe dovuto impensierire i dominatori del campionato francese. Il calcio però conferma la sua imprevedibilità, dato che i gialloverdi si sono imposti con un secco 3-1.

La serata è stata complicata fin dai primi minuti per Messi e compagni, con il Nantes già sul 2-0 al dopo un quarto d'ora grazie ai goal di Kolo Muani e Merlin. Il primo tempo da incubo dei parigini si chiude con un'altra rete subita, su rigore da Blas.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa Neymar ha provato a suonare la carica, siglando il goal del 3-1 al 47'. Le speranze parigine si sono spente pochi minuti più tardi, sull'errore dal dischetto proprio del brasiliano.

Questo ko non pregiudica il cammino in campionato del PSG, che vanta ancora 13 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo avendo però una partita in più rispetto all'OM.

Certamente, però, non era facilmente ipotizzabile una debacle del genere dopo la grande vittoria di metà settimana contro il Real Madrid in Champions League. Un successo per 1-0 arrivato solo nel finale grazie al gran goal di Mbappé, ma dopo aver dominato in lungo e in largo contro la squadra di Carlo Ancelotti.