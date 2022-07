PSG-Nantes dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Supercoppa francese

Via all'annata francese con l'incontro della Supercoppa tra PSG e Nantes: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

PSG-NANTES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Nantes

Data: domenica 31 luglio 2022

Orario: 20:00

Canale TV: Sky Sport Calcio (canale 202)

Streaming: SkyGo, NOW

Se in Champions League definirla favorita, dopo un decennio di delusione, è quanto mai azzardato, in Francia non ci sono molti dubbi: il PSG sarà ancora la squadra da battere tra Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa, il trofeo che inaugura la stagione transalpina.

Il nuovo PSG di Galtier esordirà contro il Nantes nella finale di Supercoppa di Francia, per provare a riconquistare il titolo dopo la sconfitta della passata edizione contro il Lille. Prima del secondo posto nel 2021, la squadra di Parigi veniva da nove vittorie di fila.

Il Nantes, capace di conquistare l'ultima Coppa di Francia ai danni del Nizza, non vince la Supercoppa, il Trophée des Champions, dal 2001, quando alzò al cielo il terzo trofeo della sua storia dopo quelli del 1965 e del 1999 (sconfitte nel 1966, 1973, 1995 e 2000).

In questa pagina tutto su PSG-Nantes: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PSG-NANTES

La Supercoppa di Francia PSG-Nantes si gioca in gara unica, precisamente domenica 31 luglio 2022 alle ore 20. Il match tra PSG e Nantes è previsto nuovamente allo Stadio Bloomfield di Tel Aviv, Israele.

DOVE VEDERE PSG-NANTES IN TV

PSG-Nantes per la Supercoppa di Francia verrà trasmessa in diretta tv da Sky, che detiene i diritti del torneo transalpino di scena in terra israeliana. Appuntamento su Sky Sport canale 202 per il primo incontro della stagione.

PSG-NANTES IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra PSG e Nantes per il primo trofeo dell'annata francese sarà trasmessa in diretta streaming dal servizio di Sky, Sky Go. L'app è scaricabile su tutti i dispositivi mobili, come cellulari, tablet, pc e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-NANTES

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Mbappé, Messi, Neymar.

NANTES (5-2-3): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Pallois, Merlin; Chirivella, Sissoko; Blas, Simon, Guessand.