PSG-Nantes dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG-NANTES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Nantes

PSG-Nantes Data: 20 novembre 2021

20 novembre 2021 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go e NOW

Come da previsione, il PSG sta dominando la Ligue 1 e non ha intenzione di fermarsi: impegno casalingo per i parigini, di scena contro il Nantes in un match valido per la 14esima giornata.

Messi e compagni guidano la classifica con 34 punti, addirittura dieci in più rispetto al Lens secondo; gialloverdi che invece stazionano al decimo posto con 18 punti, per ora a distanza di sicurezza dalla zona calda.

Il PSG ha superato il Bordeaux nel turno giocato prima della sosta: in vantaggio di tre goal, la squadra di Pochettino ha rischiato la clamorosa rimonta avversaria, fermatasi fino al 2-3 con le reti di Elis e Niang ad infiammare il finale.

Il Nantes non vince da quasi un mese, dal 2-1 rifilato al Clermont il 23 ottobre: dopo quella partita solo una sconfitta (2-0) sul campo del Montpellier e un pareggio (2-2) al cospetto dello Strasburgo.

L'ultima sfida giocata al 'Parco dei Principi' il 14 marzo tra queste due formazioni ha visto il clamoroso exploit del Nantes: padroni di casa in vantaggio con Draxler e rimontati dai sigilli di Kolo Muani e Simon.

ORARIO PSG-NANTES

PSG-Nantes, gara del 14° turno di Ligue 1, si disputerà sabato 20 novembre 2021 nello scenario del 'Parco dei Principi' di Parigi. Calcio d'inizio fissato per le ore 17.

DOVE VEDERE PSG-NANTES IN TV

La partita tra PSG e Nantes sarà trasmessa da Sky sul canale di riferimento Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

PSG-NANTES IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire PSG-Nantes in streaming su dispositivi come smartphone, tablet e pc grazie all'applicazione di Sky Go; l'alternativa è NOW, acquistando uno dei pacchetti disponibili sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-NANTES

Pochettino potrebbe risparmiare i rientranti Verratti e Kimpembé, oltre a Messi e Neymar, in ottica Manchester City: Di Maria e Mbappé dovrebbero supportare la punta centrale Icardi. Kehrer partner di Marquinhos, Donnarumma in pole su Navas.

Kombouaré senza lo squalificato Pallois in difesa, sostituito da Girotto che arretra dal ruolo di centrocampista. Coulibaly punto di riferimento del reparto avanzato.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Bernat; Gueye, Herrera, Wijnaldum; Di Maria, Icardi, Mbappé. All. Pochettino

NANTES (4-2-3-1): Lafont; Appiah, Castelletto, Girotto, Fabio; Cyprien, Chirivella; Kolo Muani, Blas, Simon; Coulibaly. All. Kombouaré