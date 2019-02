PSG-Montpellier: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il PSG sfida il Montpellier nel recupero della 17ª giornata di Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il PSG di Thomas Tuchel, dominatore della Ligue 1, affronta il Montpellier di Michel Der Zakarian nel recupero della 17ª giornata. La partita era stata rinviata per motivi di sicurezza. I parigini guidano la classifica con 62 punti, frutto di 20 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, gli ospiti sono sesti a pari merito col Reims a quota 38 con un cammino di 9 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte.

Segui live e in esclusiva PSG-Montpellier su DAZN

La stella Kylian Mbappé è il capocannoniere dei parigini e della Ligue con 19 goal realizzati in 18 gare giocate, mentre gli attaccanti Andy Delort e Gaetan Laborde sono i giocatori più prolifici fra gli ospiti con 9 reti segnate a testa. Il PSG ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta con il Lione nelle ultime 4 partite di campionato, il Montpellier invece è reduce da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA PSG-MONTPELLIER

PSG-Montpellier è in programma mercoledì 20 febbraio 2019 alle ore 21.00 al Parco dei Principi di Parigi. Sarà il 53° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE PSG-MONTPELLIER IN TV E STREAMING

Il recupero della 17ª giornata di Ligue 1, PSG-Montpellier, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN in diretta streaming e sarà visibile su diversi dispositivi, come le smart tv abilitate, i pc, i tablet e gli smartphone, ma anche collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4.

Il match resterà inoltre disponibile per la visione on demand, per cui tifosi e appassionati potranno vedere la partita quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-MONTPELLIER

Tuchel dovrebbe confermare in porta Areola, mentre in difesa probabile riposo per Thiago Silva, con Marquinhos accanto a Kimpembe, e Kehrer e Bernat terzini. Ko per infortunio Neymar, Cavani, Meunier e Lassana Diarra, l'attacco vedrà Mbappé unica punta supportato da Diaby, Draxler e Di Maria. Sulla mediana la regia sarà affidata a Verratti, al suo fianco dovrebbe esserci Paredes. Se invece in difesa dovesse comunque giocare il capitano, il brasiliano Marquinhos sarebbe avanzato in mediana al posto dell'argentino.

Probabile 4-2-3-1 anche per Der Zakarian. Davanti al portiere Lecomte, Congré e Oyongó agiranno da esterni bassi, mentre Mendes e Hilton saranno i due centrali. Le Tallec e Skhiri saranno i due uomini davanti alla difesa, in attacco infine la prima punta Skuletic sarà supportata da Laborde, Mollet e Ristic.

PSG (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Kimpembe, Marquinhos, Bernat; Verratti, Paredes; Diaby, Draxler, Di Maria; Mbappé.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Congré, Mendes, Hilton, Oyongó; Le Tallec, Skhiri; Laborde, Mollet, Ristic; Skuletic.