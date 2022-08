PSG-Montpellier dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda gara in Ligue 1 per il PSG, esordio in casa contro il Montpellier: le info, dalle formazioni a come vederla in tv e streaming.

Dopo aver esordito con una goleada in trasferta nel match contro il Clermont, arriva l'esordio stagionale in casa per il PSG. La squadra di Galtier, che ha già fatto sua la Supercoppa di Francia, inizia il suo percorso tra le mura amiche con l'obiettivo di rinconfermarsi come Campione.

Lione, Lille e Marsiglia proveranno a mettere i bastoni tra le ruote della solita favoritissima, che ha confermato tutti i big e acquistato interessanti giovani nel calciomercato estivo. Nella seconda giornata della Ligue 1 ci sarà di fronte il Montpellier.

Anche la squadra di Olivier Dall'Oglio ha iniziato con una vittoria il suo campionato, battendo il Troyes per 3-2 grazie alla doppietta di Savanier. Nella scorsa stagione il Montpellier due sconfitte contro il PSG: per 4-0 e per 2-0. A maggio 2021 le due squadre si sono affrontate per la semifinale di Coupe De France, vinta dai parigini ai calci di rigore.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su PSG-Montpellier: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-MONTPELLIER

L'incontro tra PSG e Montpellier è previsto sabato 13 agosto 2022 alle ore 21: appuntamento al Parco dei Principi di Parigi, Francia

DOVE VEDERE PSG-MONTPELLIER IN TV

PSG-Montpellier, valida per il secondo turno di Ligue 1, sarà disponibile in diretta tv esclusiva su Sky, che detiene i diritti del campionato francese. Il match sarà disponibile su Sky Sport Football, canale 203.

PSG-MONTPELLIER IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire il match tra PSG e Montepeller anche in diretta streaming servendosi del servizio di Sky Go, accessibile tramite app scaricabile su smartphone e tablet, o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Esiste anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket 'Sport', si potrà seguire la diretta della partita di Ligue 1.

IN DIRETTA SU GOAL

PSG-Montpellier verrà raccontata anche sul sito di GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-MONTPELLIER

PSG (3-4-3): G. Donnarumma; Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Neymar.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Omlin; Tachto, F. Sakho, M. Sakho, Sainte-Luce; Chotard, Savanier; Maouassa, Khazri, Mavididi; Wahl