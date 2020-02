PSG-Montpellier dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il PSG, capolista in Ligue 1, sfida al Parco dei Principi la sorpresa Montpellier: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Capolista indiscusso della , e indirizzato verso l'ennesimo trionfo, il campione in carica ospita il al Parco dei Principi in una gara relativa alla ventiduesima giornata di Ligue 1.

Le due formazioni sono distanziate da 19 punti in classifica: il PSG è primo a quota 52, mentre il Montpellier, una delle grandi sorprese del campionato fino a questo momento, è quarto con 33, a -4 dal terzo e con una lunghezza di vantaggio su e quinti.

La sfida riporta alla mente l'indimenticabile duello del campionato 2011/12: un testa a testa che si concluse con il clamoroso primo titolo di Ligue 1 del Montpellier, capace di lasciarsi alle spalle un PSG appena acquistato dagli sceicchi.

La gara d'andata, disputata a Montpellier lo scorso 7 dicembre, è stata vinta per 3-1 dal PSG: i padroni di casa sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete di Paredes, ma la squadra di Tuchel è riuscita a rimontare, segnando 3 volte in 7 minuti, dal 74' all'81', con Neymar, Mbappé e Icardi.

In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Montpellier: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PSG-MONTPELLIER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Montpellier

PSG-Montpellier Data: 1 febbraio 2020

1 febbraio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PSG-MONTPELLIER

La gara di Ligue 1 tra il PSG e il Montpellier è in programma nel tardo pomeriggio di sabato 1 febbraio al Parco dei Principi di Parigi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17.30.

In serata, dopo PSG-Montpellier, la giornata di Ligue 1 proseguirà alle ore 20 con altre 5 partite: -Brest, - , Angers- , - e - .

PSG-Montpellier sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha acquistato i diritti della Ligue 1. Il match sarà visibile dagli abbonati al servizio grazie a una moderna smart tv, oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o, infine, utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Sarà possibile assistere alla sfida tra PSG e Montpellier anche in , collegandosi al sito di DAZN, oppure scaricando l'app dedicata. Per far ciò, gli abbonati dovranno essere semplicemente muniti di un dispositivo come pc, smartphone o tablet.

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Gueye, Verratti, Draxler; Mbappé, Neymar, Icardi.

MONTPELLIER (3-4-1-2): Rulli; Mendes, Hilton, Congré; Souquet, Chotard, Le Tallec, Oyongo; Mollet; Delort, Laborde.