PSG-Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG-MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: PSG-Monaco

• Data: domenica 12 dicembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Football (numeri 201 e 203)

• Streaming: Sky Go

Archiviati i gironi di Champions League, il PSG può tornare a concentrarsi sul campionato. I parigini occupano la prima posizione della Ligue 1 e ospitano il Monaco al Parco dei Principi per riprendere il cammino dopo il pari contro il Lens.

La squadra di Messi è a quota 42 punti, ben 11 in più del Rennes al secondo posto, ma è reduce da due pareggi consecutivi e non vuole permettere alle rivali di avvicinarsi ulteriormente.

Il Monaco insegue invece le posizioni utili per un piazzamento in Europa. Malgrado il settimo posto, i monegaschi sono a soli tre punti dal terzo posto che significherebbe accesso alla Champions League.

In questo articolo troverete tutte le indicazioni utili su PSG-Monaco: dalle formazioni della gara a dove vederla in tv e in streaming.

ORARIO PSG-MONACO

La partita tra PSG e Monaco è in programma per domenica 12 dicembre e si giocherà al Parco dei Principi di Parigi. Fischio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE PSG-MONACO IN TV

L'incontro sarà visibile con Sky. Gli abbonati potranno assistere a PSG-Monaco in tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203). Condizione necessaria è avere un abbonamento attivo al servizio.

DOVE VEDERE PSG-MONACO IN STREAMING

Per seguire PSG-Monaco in streaming bisogna invece fornirsi di pc, tablet o smartphone e utilizzare Sky Go, il servizio di streaming offerto dalla piattaforma agli abbonati. Da dispositivo fisso bisognerà collegarsi al sito internet, mentre per quelli mobili è sufficiente scaricare l'applicazione.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire l'incontro tra PSG-Monaco anche su GOAL con la nostra telecronaca testuale, che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-MONACO

Dopo l'impegno infrasettimanale di Champions League contro il Bruges, Pochettino ne approfitta per fare qualche rotazione e dare fondo a tutte le risorse a sua disposizione. In porta torna Navas, schierato alle spalle di Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Bernat. In mezzo al campo spazio a Danilo, Verratti e Paredes. Tridente argentino con Messi, Icardi e Di Maria.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Monaco risponde con il 4-2-3-1 marchio di fabbrica di Kovac. Nubel a difendere i pali, aiutato da Sidibe, Disasi, Maripan e Jakobs. In mezzo al campo Jean Lucas e Tchouameni dietro al trio Diop, Volland e Martin. Boadu unico riferimento offensivo.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Paredes, Danilo, Verratti; Messi, Icardi, Di Maria. All. Pochettino

MONACO (4-2-3-1): Nubel; Sidibe, Disasi, Maripan, Jakobs; Jean Lucas, Tchouameni; Diop, Volland, Martins; Boadu. All. Kovac.