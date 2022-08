PSG-Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta giornata di Ligue 1 con la sempre suggestiva sfida tra PSG e Monaco: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

PSG-MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Monaco

PSG-Monaco Data: 28 agosto 2022

28 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203)

Streaming: Sky Go e NOW

La Ligue 1 ha già un indirizzo ben preciso dopo le prime tre giornate: al comando solitario c'è il PSG, a punteggio pieno con nove punti e ben diciassette reti segnate, di fronte a tre goal subiti.

L'ultima grande dimostrazione di forza è arrivata sul campo del Lille di Paulo Fonseca, affossato con un perentorio 1-7 che ha esaltato le doti del trio stellare composto da Messi, Mbappé e Neymar.

Per i parigini c'è l'ostacolo Monaco da affrontare nel quarto turno: la squadra del Principato è lontana cinque lunghezze dai campioni di Francia in carica, alla luce di un successo, un pareggio e un ko ottenuti in questi primi 270 minuti.

Questa pagina vi tornerà utile per rimanere informati su PSG-Monaco: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-MONACO

PSG-Monaco è in programma per domenica 28 agosto 2022 allo stadio 'Parco dei Principi' di Parigi. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE PSG-MONACO IN TV

La sfida tra PSG e Monaco sarà visibile su Sky che ha acquisito i diritti di trasmissione delle gare di Ligue 1 per l'Italia: diretta sul canale Sky Sport Football (numero 203).

PSG-MONACO IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati Sky è disponibile l'opzione Sky Go, servizio che consente di assistere in streaming su pc, smartphone e tablet alla programmazione dell'emittente satellitare.

Un'altra opzione è rappresentata dalla piattaforma NOW, previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta proposta.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-MONACO

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Mbappé, Messi, Neymar. All. Galtier

MONACO (4-4-2):

Nübel; Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique; Diatta, Jean Lucas, Matazo, Minamino; Ben Yedder, Embolo. All. Clement