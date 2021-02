PSG-Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il big match della 26ª giornata di Ligue 1 mette di fronte il PSG campione di Francia e il Monaco su Kovac: le ultime sulle formazioni e dove vederla.

PSG-MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Monaco

PSG-Monaco Data: 21 febbraio 2021

21 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Dopo la roboante vittoria del Camp Nou, il PSG riparte in Ligue 1 dalla delicata sfida contro il Monaco di Niko Kovac. Il club della capitale francese inizia la giornata da secondo in classifica, dietro al Lille, tallonato dal Lione di Rudi Garcia.

Sono già cinque le sconfitte di Mbappé e compagni in campionato in stagione dopo 25 partite. Tempi non particolarmente facili per la squadra di Pochettino, che rimane comunque la grande favorita. Il Monaco ha raccolto 49 punti e spera di poter dire la sua: il primo posto dista solo 6 punti.

Niko Kovac peraltro ritrova Pochettino da avversario: l'unico precedente tra i due è lo scioccante 2-7 con cui il Bayern Monaco ha travolto il Tottenham nella scorsa edizione della Champions League.

Nella gara d'andata è arrivato un successo per 3-2 del Monaco, timbrato da una doppietta di Volland e dal rigore decisivo di Fabregas.

Qui potete trovare tutto quello che dovete sapere su PSG-Monaco: dalle ultime sulle formazioni a dove vederla in tv e streaming .

ORARIO PSG-MONACO

PSG-Monaco, big match della 26ª giornata della Ligue 1, si giocherà al Parco dei Principi di Parigi domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21.00.

Come tutte le partite di Ligue 1, anche PSG-Monaco sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Per poterla seguire basterà essere muniti di smart tv di ultima generazione, oppure collegando un dispositivo come PlayStation 4 o 5 o Xbox, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky in possesso di un decoder Sky Q potranno inoltre scaricare l'app.

PSG-Monaco sarà visibile anche in diretta streaming sempre atttraverso DAZN. Basterà semplicemente scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale su pc o notebook. Al termine del match saranno disponibili gli highlights e l'intero evento on demand.

Poche sorprese attese vista l'importanza del match. Possibile che Pochettino confermi buona parte dell'undici che ha illuminato il Camp Nou. Senza Neymar e Di Maria, spazio a Icardi e Kean con Mbappé. Paredes ed Herrera accompagnano Verratti. Linea difensiva ormai consolidata, con Kurzawa a sinistra.

Classico undici anche per Kovac, che punta su Volland e Ben Yedder in avanti. Diatta e Diop sulle corsie, Fofana e Tchouameni centrali. Linea di difesa davanti a Lecomte con Sidibe ed Henrique larghi, Maripan con Badiashile in mezzo.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Paredes, Verratti; Mbappé, Icardi, Kean.

MONACO (4-4-2): Lecomte; Sidibé, Maripan, Badiashile, Henrique; Diatta, Fofana, Tchouameni, Diop; Volland, Ben Yedder.