PSG-Marsiglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Le Classique, PSG-Marsiglia, la partita più sentita e più importante in terra transalpina, questa volta vale un trofeo. Il club della capitale e l'OM si giocano la Supercoppa di 2020, con alcuni mesi di ritardo a causa degli impegni europei di agosto di Mbappé e compagni.

Allo stadio Félix Bollaert di Lens, in campo neutro, si accende la rivalità tra la squadra campione di tutto in Francia e chi lo scorso anno è arrivato al secondo posto in .

Sarà una sfida bollente, come lo è stato quella giocata in Ligue 1 lo scorso 13 geennaio, vinta 0-1 dall'OM al Parco dei Principi e terminata con cinque espulsioni in pieno recupero dopo un battibecco tra Neymar e Alvaro Gonzalez.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su PSG-Marsiglia, Supercoppa di Francia 2020: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO PSG-MARSIGLIA

PSG-Marsiglia, la Supercoppa di Francia 2020, si giocherà mercoledì 13 gennaio 2021 allo stadio Felix Bollaert di Lens. Calcio d'inizio del match fissato per le ore 21.00.

La Supercoppa di Francia 2020 tra PSG e Marsiglia sarà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. La sfida sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app e su tutti i tv collegando una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno scaricare l'app anche sul proprio decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno seguire PSG-Marsiglia anche in diretta su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, o su pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito. Al termine della partita, si potranno rivivere le emozioni della Supercoppa di Francia on demand o attraverso gli highlights.

Pochettino dovrà fare a meno tra gli altri anche di Neymar. In avanti con Kean e Mbappé spazio a Sarabia, con Di Maria che potrebbe partire da centrocampo. Diallo in difesa con Marquinhos, Florenzi sulla destra.

4-3-3 anche per il Marsiglia, con Thauvin, Payet e Radonjic candidati a supportare l'unica punta Benedetto. I giovani Kamara e Gueye a centrompo.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Di Maria, Herrera, Verratti; Sarabia, Kean, Mbappé.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo; Kamara, Gueye; Thauvin, Payet, Radonjic; Benedetto.