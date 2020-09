PSG-Marsiglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si gioca Le Classique della Ligue 1 tra PSG e Marsiglia: le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

-MARSIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: PSG-

• Data: domenica 13 settembre 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il PSG, reduce dalla sconfitta a sorpresa subita nella prima giornata di contro il Lens, è chiamato a riscattarsi nel Le Classique contro il Marsiglia.

Rispetto alla gara di qualche giorno fa Tuchel recupera Paredes, Di Maria e Neymar. Ancora out invece sia Icardi che Mbappé.

Il Marsiglia, così come il PSG, ha giocato una sola partita ma a differenza dei parigini ha battuto il Brest per 2-3 in trasferta.

Tutto ciò che serve sapere su PSG-Marsiglia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO PSG-MARSIGLIA

PSG-Marsiglia si giocherà domenica 13 settembre alle ore 21. Lo scenario sarà quello del Parco dei Principi di Parigi.

La partita di Ligue 1 tra PSG e Marsiglia, esclusiva DAZN, potrà essere vista in televisione (anche se non su DAZN 1). Scaricando l'app ufficiale sulle moderne smart oppure collegando il computer al televisore tramite un cavo ad alta definizione o con dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

In , PSG-Marsiglia è disponibile solo su DAZN: occorrerà registrarsi e sottoscrivere un abbonamento collegandosi al sito www.dazn.com/it, dove potersi godere il match da computer. Su tablet e smarthopne, invece, basterà scaricare l'applicazione.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Bernat; Herrera, Verratti, Gueye; Neymar, Sarabia, Di Maria.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Gueye; Thauvin, Lopez, Payet