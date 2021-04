PSG-Manchester City dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinale d'andata di Champions League, PSG contro Manchester City: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

PSG-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Manchester City

PSG-Manchester City Data: 28 aprile 2021

28 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite)

Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Sky Go, Now Tv

Sono le due squadre che hanno speso di più nell'ultimo decennio, tutto in previsione di una Champions League fin qui sfuggita continuamente ed amaramente. Ora una tra PSG e Manchester City giocherà la finalissima del torneo contro la vincente tra Chelsea e Atletico Madrid.

Se il Manchester City non è ancora riuscito ad ottenere il pass per la finale sotto Guardiola, Mancini e Pellegrini, il PSG ha giocato la finale la scorsa estate, persa contro il Bayern Monaco: per entrambe arrivare all'ultimo atto del torneo significa tutto, nonostate i trofei nazionali ottenuti.

Il PSG ha eliminato proprio lo stesso Bayern Monaco nei quarti, mentre il Manchester City ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund: Pochettino e Guardiola si incontrano nuovamente dopo le innumerevoli sfide di Premier League, quando il tecnico argentino era alla guida del Tottenham.

Il ritorno della gara, prevista a Manchester, si giocherà il 4 maggio, sempre alle ore 21. Nel 2015/2016 le due squadre si sono date battaglia, ma ad ottenere il pass per il turno successivo è stato lo stesso City: 2-2 e 1-0 per raggiungere le semifinali della competizione.

Qui potete trovare tutte le informazioni su PSG-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni fino a dove poter seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-MANCHESTER CITY

Il match tra PSG e Manchester City valido per la semifinale d'andata di Champions League si giocherà al Parco dei Principi di Parigi mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 21.

PSG-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, che anche per l'annata 2020/2021 detiene i diritti della Champions League. I suoi abbonati potranno seguire la gara sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251 satellite).

Sarà possibile ad assistere alla Champions League e in particolare a PSG-Manchester City anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire il match tramite device come smartphone, tablet, pc e notebook, grazie a Sky Go, sfruttando l’app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma

L'alternativa streaming è rappresentata da Now Tv: in questo caso sarà sufficiente acquistare uno dei pacchetti offerti per accedere alla visione del match.

Su Goal ci sarà la possibilità di seguire PSG-Manchester City attraverso la nostra diretta testuale: partendo dalla mattina vi racconteremo le novità del match, poi vi accompagneremo minuto per minuto dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale. Con tanto di copertura per il post-gara.

Pochettino opta per Neymar, Mbappè e Di Maria come punte del suo 4-3-3, mentre a centrocampo Paredes, Gueye e Verratti giocheranno come titolari. In porta Keylor Navas, difesa a quattro composta da Florenzi, Kehrer, Kimpembe e Kurzawa. Dovrebbe partire dalla panchina Icardi, così come Kean.

Guardiola dovrebbe confermare Foden come falso nove, lasciando Bernardo Silva e Mahrez ad agire sulle fasce. In mezzo Rodri con Gundogan e De Bruyne, tra i pali Ederson. Retroguardia composta da Walker, Ruben Dias, Laporte e Cancelo.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.