E' arrivato il momento del big match tra PSG e Manchester City: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

PSG-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Manchester City

Data: 28 settembre 2021

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (253 del satellite)

Streaming: Sky Go, NOW TV

Sono le squadre che più di tutti hanno speso negli ultimi anni. Ora PSG e Manchester City si sfidano nei gironi di Champions League: nella prima giornata i parigini hanno impattato a sorpresa contro il Bruges, mentre gli inglesi hanno avuto la meglio sul Lipsia.

Fin qui cinque incontri tra le due compagini, a senso unico: il PSG non ha infatti mai battuto il Manchester City in gara ufficiale, con tre vittorie e due pareggi. Nella scorsa annata, 2-1 a Parigi e dunque 2-0 nel ritorno a Manchester nella doppia semifinale.

La supersfida tra PSG e Manchester City ha spedito i Citizens in finale per la prima volta nella propria storia, lasciando i parigini delusi dopo l'ultimo atto della Champions 2019, persa in finale contro il Bayern Monaco di Flick. Anche per il team Guardiola però grande rammarico per il k.o nel derby inglese contro il Chelsea.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su PSG-Manchester City: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni impiegate dai due allenatori fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-MANCHESTER CITY

La sfida tra PSG e Manchester City si giocherà al Parco dei Principi di Parigi martedì 28 settembre: appuntamento alle ore 21.00 per il big match atteso in ogni angolo del pianeta.

PSG-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky Sport: per seguire il match basterà sintonizzarsi su Sky Sport Football, canale 202, e Sky Sport, canale 253.

Lo streaming di PSG-Manchester City sarà disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all'applicazione Sky Go, disponibile anche da pc scaricando l'app.

L'alternativa è rappresentata da NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League. Ci sarà anche PSG contro Manchester City.

PSG-Manchester City sarà in diretta anche su Goal, attraverso la diretta testuale: aggiornamenti continui a partire dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio, dall'annuncio delle due formazioni fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti del match.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Wijnaldum, Paredes, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akè, Cancelo; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Grealish.