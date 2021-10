Il PSG sfida il Lipsia nella 3ª giornata del Gruppo A di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PSG-LIPSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il PSG di Mauricio Pochettino ospita il Lipsia di Jesse Marsch nella 3ª giornata del Gruppo A di Champions League. I francesi sono in vetta al girone a pari merito con il Bruges con 4 punti, frutto di un pareggio con i belgi e una vittoria contro il Manchester City, mentre i tedeschi chiudono il raggruppamento a quota zero, con 2 sconfitte nelle prime due gare giocate.

Nei 3 precedenti disputati nella massima competizione europea, i francesi sono in vantaggio nelle statistiche con 2 vittorie e un affermazione da parte tedesca. È la terza stagione consecutiva in cui le due squadre si affrontano in Champions League.

Il tecnico statunitense Jesse Marsch detiene un record negativo nella competizione: è infatti l'allenatore che ha collezionato più partite senza neanche un clean sheet nella storia della competizione (14 su 14).

Christopher Nkunku, ex del confronto, è il bomber dei tedeschi nella competizione con 4 goal, mentre la stella dei parigini, Kylian Mbappé, è il giocatore che finora ha registrato più dribbling riusciti nella competizione (41), e primeggia anche nella graduatoria per tiri a cui ha preso parte dopo aver eseguito un dribbling (8 conclusioni e un'occasione creata). In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Lipsia, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-LIPSIA

PSG-Lipsia si disputerà la sera di martedì 19 ottobre 2021 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª fra le due formazioni nella competizione, è previsto per le ore 21.00.

La partita PSG-Lipsia sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canale Sky Sport (numero 256 del satellite).

La gara del Parco dei Principi sarà inoltre trasmessa in in diretta streaming in pay per view su Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora reso noti i telecronisti della sfida del Gruppo A di Champions League.

La sfida di Champions League, PSG-Lipsia, potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due possibilità sono costituite da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Con Goal potrete seguire PSG-Lipsia anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, le azioni più importanti e gli eventi.

Pochettino dovrebbe schierare i parigini con il 4-3-3. Il tecnico argentino ritroverà Messi e Neymar dopo gli impegni con le rispettive nazionali, e i due sudamericani si candidano ad affiancare Mbappé nel tridente d'attacco stellare della squadra francese. A centrocampo Verratti, Paredes e Wijnaldum potrebbero battere la concorrenza di Ander Herrera, Danilo e Gueye. In difesa, ancora out Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe saranno i due centrali, con Hakimi e Nuno Mendes favoriti per il ruolo di esterni bassi su Dagba e Bernat. Fra i pali, infortunato Keylor Navas, ci sarà Donnarumma.

Marsch potrebbe rispondere con un 4-2-3-1. In questo caso, davanti al portiere Gulacsi, in difesa doppio ballottaggio a destra fra Mukiele e Klostermann e a sinistra fra Angelino e Gvardiol, con i primi favoriti. La coppia centrale sarà invece formata da Orban e Simakan. In mediana agiranno Adams (in vantaggio su Kampl) e uno fra Laimer e Haidara. Davanti duello per il posto da centravanti fra André Silva e Poulsen, mentre Nkunku, Forsberg e Szoboszlai saranno i tre trequartisti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Paredes, Wijnaldum; Messi, Mbappé, Neymar.

LIPSIA (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Orban, Simakan, Angelino; Adams, Laimer; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; André Silva.