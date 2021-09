PSG-Lione dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG ospita il Lione alla 6ª giornata di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

PSG-LIONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Lione

PSG-Lione Data: 19 settembre 2021

19 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 satellite)

Streaming: Sky Go , NOW

Nuovo impegno per il PSG delle stelle, che affronta in casa il Lione nella sfida valida per la 6ª giornata di Ligue 1. Una classica del calcio francese, tra due squadre destinate a lottare per il vertice della classifica.

La formazione allenata da Pochettino ha steccato l'esordio stagionale in Champions. Contro i belgi del Club Brugge, infatti, i parigini non sono andati oltre un pareggio per 1-1.

Il Lione è in netta ripresa, dopo un avvio di campionato lento. nelle ultime due giornate, infatti, sono arrivate altrettante vittorie contro Nantes e Strasburgo.

Questa sfida vede confrontarsi le due squadre più vincenti in Ligue 1 degli ultimi anni. Nelle ultime 19 edizioni del massimo campionato francese, ovvero da quando si chiama appunto Ligue 1, il PSG ha trionfato 7 volte mentre sono 6 le vittorie del Lione.

Di seguito tante indicazioni utili riguardo a PSG-Lione: dalle formazioni fino alle modalità per assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-LIONE

Il big match tra PSG e Lione andrà in scena domenica 19 settembre, al Parco dei Principi di Parigi. Il calcio d'inizio è fissato per le 20.45.

PSG-Lione verrà trasmessa da Sky, che detiene i diritti in esclusiva della Ligue 1. Basterà sintonizzarsi su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e attendere l'inizio della sfida.

Per quanto riguarda la diretta streaming, gli abbonati Sky potranno contare sull'app di Sky Go che può essere scaricata su pc, smartphone e tablet. L'altra opzione corrisponde a NOW, servizio on demand che offre il meglio di Sky attraverso appositi abbonamenti.

IN DIRETTA SU GOAL

Per seguire il match minuto per minuto potrete anche optare per la cronaca scritta qui su Goal, dove vi faremo vivere la sfida tra le big del calcio francese fino all'ultima azione.

Allarme in casa PSG per l'infortunio di Mbappé, uscito nel corso del match col Brugge per un problema alla caviglia. Al suo posto Icardi, in avanti insieme a Messi e Neymar. Tra i pali dovrebbe tornare titolare Donnarumma, in difesa spazio ad Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Diallo mentre il trio di centrocampo dovrebbe essere Herrera-Paredes-Wijnaldum.

Bosz risponde con il 4-2-3-1, nel quale la retroguardia davanti a Lopes dovrebbe contare sulla spinta di Gusto ed Emerson e sulla solidità in mezzo di Denayer e Diomande. Guimaraes e Mendes comporranno la diga di centrocampo, mentre Shaqiri, Aouar e Toko Ekambi agiranno tra le linee e a sostegno dell'unica punta Dembele.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes, Wijnaldum; Messi, Icardi, Neymar.

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Gusto, Denayer, Diomande, Emerson; Guimaraes, Mendes; Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi; Dembele.