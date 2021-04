PSG-Lille dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Al Parco dei Principi va in scena il big match della 31ª giornata della Ligue 1, PSG-Lille: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv.

PSG-LILLE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Lille

PSG-Lille Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Parco dei Principi si illumina per il big match dell'edizione 2020-2021 della Ligue 1. A otto giornate dal termine del campionato PSG e Lille arrivano al confronto diretto appaiate al primo posto in classifica a quota 63 punti. Chi vince può sognare lo scatto decisivo verso un titolo di Francia mai stato così serrato.

Guarda PSG-Lille in streaming su DAZN

I parigini, freschi di aggancio in vetta, sono reduci dalla strepitosa affermazione maturata sul campo del Lione. Vittoria roboante da parte della formazione guidata da Mauricio Pochettino, capace di imporsi 4-2 sul complicatissimo scenario del Parc OL.

E' chiamato al pronto riscatto, invece, il Lille dopo l'inaspettato scivolone interno contro il Nimes. La truppa guidata da Christophe Galtier vuole continuare a coltivare il sogno di detronizzare la corazzata parigina per tornare sul tetto di Francia a dieci anni esatti di distanza dall'impresa targata Rudi Garcia.

Il match di andata, disputato lo scorso dicembre allo Stade Pierre Mauroy, si chiuse sul punteggio finale di 0-0.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su PSG-Lille: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-LILLE

PSG-Lille, match valevole per la 31ª giornata della Ligue 1, si disputerà al Parco dei Principi di Parigi sabato 3 aprile 2021. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17.00

Il big match PSG-Lille verrà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (modelli One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN, sarà possibile seguire PSG-Lille in diretta streaming anche su dispositivi quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer e notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Goal darà ai suoi lettori la possibilità di seguire il big match di Ligue 1, PSG-Lille, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Scelte in via di definizione per Mauricio Pochettino. Con Neymar ancora ai box il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Mbappè e Di Maria a supporto di Icardi. A centrocampo verso la sicura conferma le vecchie conoscenze della Serie A Verratti e Paredes, affiancate da Gueye. In difesa, a protezione di Navas tra i pali, probabile linea a quattro con Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa.

Non sembra intenzionato a snaturarsi Christophe Galtier, intenzionato a riproporre il suo 4-2-3-1 anche il casa del PSG: Ylmaz a vestire i panni della bocca di fuoco, ispirato dal trio Ikone-Yazici-Bamba. Andre e Renato Sanches in mediana, mentre in difesa da destra ci saranno Djalo, Fonte, Botman e Mandava. In porta Maignan.

PSG (4-3-3): Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Icardi, Mbappè.

LILLE (4-2-3-1): Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Mandava; Andre, Renato Sanchez; Ikone, Yazici, Bamba, Ylmaz.