PSG-Lille dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG riceve il Lille alla 12ª giornata di Ligue 1: tutto sulla partita, dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PSG-LILLE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Ligue 1 propone per la 12ª giornata PSG-Lille: una sfida tra giganti, che mette di fronte una delle squadre più ricche del mondo e i campioni in carica.

Il PSG ha iniziato la stagione in modo eccellente, vincendo 9 delle prime 11 partite di campionato e scavando già un fossato di 7 punti con il Lens secondo in classifica. Ottima partenza anche in Champions League, con 7 punti nelle prime 3 gare della fase a gironi.

Il Lille non sta ripetendo quanto fatto nell'annata passata. Dopo il successo nel Trophée des Champions proprio contro il PSG, sono arrivate ben 4 sconfitte nelle prime 11 gare di Ligue 1. Non va meglio il cammino europeo, con 2 soli punti conquistati nel girone di Champions League.

Nella scorsa stagione, il Lille ha sorprendentemente conquistato il primo posto in campionato spezzando un egemonia del PSG che durava da tre anni. Più in generale, i parigini si sono aggiudicati 7 degli ultimi 9 campionati.

Di seguito troverete molte informazioni utili riguardo a PSG-Lille: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-LILLE

La sfida tra PSG e Lille è in programma per venerdì 29 ottobre 2021. Calcio d'inizio alle ore 21.00, al Parco dei Principi di Parigi.

Sarà Sky a trasmettere PSG-Lille, avendo l'esclusiva della Ligue 1. Il canale su cui sarà possibile vedere il match è Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Oltre alla diretta televisiva, Sky offre ai suoi abbonati la possibilità di vedere la partita in streaming attraverso l'app di Sky Go. Basterà scaricarla su supporti come pc, smartphone e tablet e andare all'evento desiderato.

Inoltre, è possibile godersi questa importante gara di Ligue 1 attraverso il pacchetto 'Sport' di NOW: servizio on demand di Sky che offre il meglio dell'emittente satellitare.

PSG (4-2-3-1): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Gueye; Messi, Neymar, Di Maria; Mbappé.

LILLE (4-4-2): Grbic; Celik, Fonte, Djalo, Mandava; Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba; David, Yilmaz.