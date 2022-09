PSG-Juventus dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus debutta in Champions League facendo visita al PSG: tutte le informazioni su dove seguire il match in diretta tv, streaming e le formazioni

PSG-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Canale tv: Canale 5, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

Streaming: Infinity, Sky Go, NOW

Scocca l'ora della Champions League e per la Juventus è subito tempo di big match in casa del PSG.

I bianconeri si presentano ai nastri di partenza della massima rassegna continentale dopo aver iniziato il campionato di Serie A con 2 vittorie e 3 pareggi nelle prime cinque partite. Ultimo dei quali maturato sul campo della Fiorentina.

Il PSG, invece, vola al primo posto in Ligue 1 - in coabitazione con il Marsiglia - dopo aver vinto cinque delle prime sei partite tra i confini nazionali.

Quello tra Juventus e PSG sarà il primo confronto assoluto sul palcoscenico della Champions League. I precedenti tra le due squadre, infatti, sono otto, di cui quattro incroci nella vecchia Coppa UEFA, due in Coppa delle Coppe e due in Supercoppa europea.

I bilancio è nettamente in favore del club zebrato con 6 vittorie e 2 pareggi.

L'ultimo faccia a faccia risale al 1997 quando la Juve di Lippi si aggiudicò la Supercoppa europea vincendo 6-1 all'andata e 3-1 al ritorno.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su PSG-Juventus: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-JUVENTUS

PSG-Juventus si giocherà martedì 6 settembre 2022 al 'Parco dei Principi' di Parigi. Calcio d'inizio del match alle ore 21.00.

DOVE VEDERE PSG-JUVENTUS IN TV

PSG-Juventus verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5.

Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite)

PSG-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

L'esordio in Champions della Juve si potrà seguire, sempre su Mediaset, in diretta streaming gratuita grazie al servizio di Mediaset Infinity: basterà collegarsi al portale ufficiale oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.

Procedimento similare per i clienti Sky che potranno appoggiarsi al servizio Sky Go.

C'è poi l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Il primo step necessario sarà quello di acquistare il ticket 'Sport' per poi inserire le proprie credenziali e selezionare la diretta del match.

Tutte le emozioni di PSG-Juventus verranno raccontate in diretta anche su GOAL attraverso l'ormai consueta cronaca testuale del match. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal 'Parco dei Principi': dall'annuncio delle formazioni ufficiali, alla narrazione del match sino alle interviste del post partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

PROBABILI FORMAZIONI PSG-JUVENTUS

Vlahovic torna al centro del tridente affiancato da Di Maria e Cuadrado. In mediana Locatelli e McKennie sono le mezzali, con l'altro ex Paredes in regia. In porta tocca ancora a Perin, mentre in difesa dovrebbe rivedersi Bonucci al fianco di Bremer. Capitolo terzini, si va verso la conferma di Danilo e Alex Sandro.

Tra i parigini spazio, ovviamente, al trio delle meraviglie Messi-Neymar-Mbappé. Vitinha favorito per affiancare Verratti in mediana con Hakimi e Nuno Mendes sulle fasce. In porta Donnarumma, schermato dalla difesa a tre formata da Sergio Ramos, Marquimhos e Kimpembe.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria. All. Allegri