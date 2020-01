PSG su Joao Pedro? Il giocatore rivela il suo stupore: "Ho pensato che fossero pazzi"

Joao Pedro ha rivelato la sua reazione quando ha letto dell'interesse del PSG. Sulla nazionale: "Non ci penso, andarci col Cagliari sarebbe pazzesco".

Dopo tanti anni e tante stagioni in , Joao Pedro sta vivendo la sua miglior stagione con il : 13 goal in 20 partite e la squadra in zona Europa. Soltanto nella stagione di Serie B aveva segnato così tanto.

Numeri e prestazioni che non stanno passando inosservate. ‘L’Équipe’ ha riportato che il starebbe pesando anche a lui per rinforzare l’attacco. Il numero 10 rossoblù a ‘Radiolina’ ha rivelato il suo stupore quando ha letto la notizia.

“Quando ho letto del PSG interessato a me ho pensato: ‘Questi sono pazzi’…”

I goal però parlano per lui: ha numeri migliori di quelli di superstar come Neymar o Firmino. E automaticamente il pensiero va alla nazionale brasiliana, con cui Joao Pedro potrebbe avere una chance, se dovesse continuare su questi ritmi.