PSG, infortunio Neymar: lesione del bicipite femorale

Stop di almeno quattro settimane per Neymar: durante Brasile-Nigeria ha rimediato una lesione di secondo grado del bicipite femorale.

Le sensazioni negative di - sono state confermate: Neymar ha lasciato il terreno di gioco al 12' e nella giornata di oggi il ha comunicato le esatte condizioni dell'attaccante.

Questo la nota del club parigino che dovrà fare a meno del brasiliano per un mese.

"Neymar ha effettuato una risonanza magnetica che ha confermato la lesione di secondo grado del bicipite femorale ischio-tibiale sinistro. Un punto medico sull'evolversi dell'infortunio verrà fatto tra otto giorni. Si stima un periodo di stop di quattro settimane, da aggiornare a seconda dell'evoluzione".

Slitterà dunque l'esordio stagionale di Neymar in : durante le prime due giornate non è stato impiegato per squalifica, salterà sicuramente anche le prossime due contro il .

Ritorno agli allenamenti in gruppo invece per Dagba e Draxler, mentre Mbappé continua il suo programma di recupero. Recupero completo per Cavani che si allenerà nuovamente con i compagni.