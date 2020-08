PSG, infortunio in allenamento per Tuchel: frattura del metatarso

Il club francese ha comunicato che il tecnico si è fatto male mentre si allenava: rottura del metatarso e distorsione alla caviglia.

Non bastavano Bernat, Kurzawa, Kehrer, Mbappé e Verratti. Il fa i conti con un altro infortunio. Per fortuna, questa volta meno grave. Anche perché non si tratta di un giocatore, bensì dell'allenatore Thomas Tuchel.

Il tecnico tedesco, come fa sapere il club francese, si è fatto male durante un allenamento nella serata di ieri. La diagnosi: frattura del quinto metatarso e distorsione alla caviglia.

"Thomas Tuchel è stato vittima ieri sera di una distorsione alla caviglia sinistra con frattura del quinto metatarso durante una seduta di allenamento".

Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — (@PSG_inside) August 7, 2020

A differenza dei cinque giocatori, il cui impiego andrà valutato nei prossimi giorni, per Tuchel la sfida contro l' del 12 agosto non sembra in dubbio.

Altre squadre

L'ex allenatore del BVB potrà comunque essere in panchina a dare indicazioni alla propria squadra. Anche se forse con qualche fasciatura in più.