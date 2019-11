PSG, Icardi sicuro: "Farò di tutto per restare qui"

Avvio di stagione da urlo per Mauro Icardi, che torna sulla scelta fatta in estate: "Ho ricevuto molte offerte, ma non potevo rifiutare il PSG".

Un impatto notevole quello di Mauro Icardi sul e su tutta la : l'argentino ha messo a segno sette reti in otto presenze con il nuovo club, rubando minutaggio al compagno di reparto Edinson Cavani.

Ai microfoni di RMC l'ex attaccante dell' ha però sottolineto il valore dell'uruguaiano, con cui vorrebbe anche condividere il campo in qualche occasione:

"Consco Edi da molto tempo, siamo stati insieme in molto tempo fa. E' un giocatore straordinario, ha fatto la storia del PSG, io voglio dare un mio contributo qui, ma è l'allenatore che fa le scelte. Possiamo giocare insieme, ma non tocca a noi prendere quella decisione. Mbappè? Può diventare il migliore al mondo".

La doppietta al ha consacrato Icardi al centro dell'attacco parigino, in quella partita Icardi ha ammesso di aver detto qualcosa al difensore Kamara prima di beffarlo sul cross:

"Ti dico la verità, non so nemmeno cosa gli ho detto, ma forse gli ho detto qualcosa sì... lui ha lasciato passare la palla, io ero lì in quel momento e ho segnato, ma non ricordo davvero cosa ho detto, queste situazioni capitano in campo. Non ricordo se gli ho detto 'lascia' o altro".

Icardi torna poi sulla scelta fatta al termine della sessione di mercato estiva:

"Ho parlato con Leonardo al telefono, mi ha detto che potevo diventare un giocatore importante in questa squadra, perchè sono stato scartato dall'Inter, mi ha chiesto di venire e aiutare il club. Ho ricevuto molte proposte da altre squadre, ma non capita tutti i giorni l'occasione di andare a Parigi, non potevo rifiutare, quello che mi ha detto Leonardo è stato molto importante".

Per quanto riguarda il futuro, Icardi resta concentrato sul PSG e annuncia di voler restare a lungo: