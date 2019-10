PSG, si sblocca Icardi: primo goal 'francese' contro il Galatasaray in Champions

Lo ha atteso e lo ha cercato, poi lo ha trovato. E può già essere decisivo. Nella serata di , Mauro Icardi ha trovato il suo primo goal con la maglia del , nella partita contro il .

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Alla seconda da titolare con la sua nuova maglia, sempre in Champions dopo quella con il , l’ex capitano dell’ si è sbloccato al 52’ con un tocco comodo su assist di Sarabia, a porta praticamente sguarnita.

Icardi ha impiegato 140 minuti per trovare la sua prima gioia. Era al rientro dopo dei problemi fisici che lo avevano estromesso dalle sfide di campionato contro , e , ma non è mancato per la gara di Istanbul.

⚽️ GOAL!!!!!!! @MauroIcardi gets the first goal of the game after an assist from @Pablosarabia92 (0-1 ) #GSPSG pic.twitter.com/MI3F7p4lZ6