PSG, grave infortunio per Bernat: rottura del crociato anteriore

Juan Bernat, ko nel finale della gara col Metz, ha riportato la rottura del crociato del ginocchio: "Maggiori informazioni nei prossimi giorni".

1-0 firmato Draxler al minuto 93, al termine dell'ennesimo match soffertissimo. Ma il non può esultare fino in fondo. Perché nelle ore successive alla gara vinta contro il match arriva la notizia più brutta per Juan Bernat: l'infortunio rimediato ieri sera è molto grave.

"Gli esami praticati questa mattina - si legge nel comunicato diramato dal PSG - confermano la rottura isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Maggiori informazioni saranno comunicate nei prossimi giorni".

Bernat è stato costretto a uscire dal campo a 5 minuti dalla fine della sfida contro il Metz, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Si è capito immediatamente che l'infortunio era particolarmente grave, se è vero che l'ex giocatore del è uscito dal campo a braccia e in lacrime.

Al suo posto non è entrato nessuno, perché Tuchel aveva già esaurito tutte le sostituzioni disponibili. E così il PSG ha chiuso la gara in 9 uomini, essendo già privo anche di Diallo, espulso una ventina di minuti prima. Ma è riuscito lo stesso a trovare il guizzo vincente con Draxler.

Considerando che alla conclusione della finestra estiva del mercato mancano ancora poco meno di 20 giorni, è plausibile pensare che il PSG possa pensare a un sostituto per Bernat. A gennaio i parigini erano stati a un passo da Mattia De Sciglio, in grado di ricoprire entrambe le fasce difensive.