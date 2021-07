PSG-Genoa dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Amichevole di lusso per il Genoa di Ballardini che affronterà il PSG di Pochettino: tutto sulle formazioni e le info sulla diretta tv e streaming.

PSG-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Genoa

PSG-Genoa Data: 24 luglio 2021

24 luglio 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: -

- Streaming: -

Amichevole di lusso per il Genoa di Davide Ballardini, che dopo il test contro lo Stubai affronterà il Paris Saint-Germain a Orléans, sfida dal sapore particolare tra una società storica del calcio italiano e uno dei migliori club d'Europa.

Un'amichevole che ridisegna le coordinate di un Genoa che da qualche anno prova a progettare un ritorno ad alti livelli che, anche attraverso questo match, vuole tornare a vivere.

Il Genoa nella prima uscita stagionale ha battuto lo Stubai per 0-5 con la tripletta di Bianchi e le reti di Favilli e Shomurodov, e il 21 luglio affronterà il Wacker Innsbruck II. Il PSG di Mauricio Pochettino, invece, è reduce dal secondo test del suo precampionato, il pari contro lo Chambly per 2-2: gara in cui è andato a segno anche Mauro Icardi. Il 21 luglio sarà poi impegnato contro l'Augsburg.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere informati su PSG-Genoa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-GENOA

L'amichevole tra il PSG e il Genoa si giocherà sabato 24 luglio 2021 allo stadio Omnisport de la Source, a Orléans. Calcio d'inizio fissato alle ore 19:00.

Al momento non è ancora stata resa nota la copertura televisiva del match PSG-Genoa, che non dovrebbe essere trasmesso in diretta tv su alcuna emittente.

Anche in questo caso, al momento non è stata resa nota la copertura in diretta streaming di PSG-Genoa.

PSG (4-2-3-1): Navas; Bitumazala, Kehrer, Ramos, Alloh; Simons, Gueye; Fressange, Fadiga, Gharbi; Icardi. All. Pochettino

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Bani, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Czyborra; Agudelo; Shomurodov, Destro. All. Ballardini.