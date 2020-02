PSG, il fratello di Kimpembe contro Tuchel: "Figlio di p****na!"

Che il si trasformi spesso in una polveriera, con quel fior fiore di campioni che si ritrova, è un dato di fatto da anni. E l'ultimo episodio è accaduto dopo la sconfitta per 2-1 di ieri sera contro il . Protagonista, Manu Kimpembe. Ovvero il fratello di Presnel.

Il giovane se l'è presa con il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, pubblicando - e poi rimuovendo - una story sul proprio profilo Instagram con tanto di insulti nei confronti del tedesco:

Presnel Kimpembe’s brother trashtalked PSG boss Thomas Tuchel on social media tonight: “I hope that you are well Tuchel, **** your mother, son of a b****... A joke brother a joke.” pic.twitter.com/A3gKvjIVFG