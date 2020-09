Il PSG vira su Florenzi: prestito con diritto di riscatto

Il PSG ha scelto Alessandro Florenzi per la fascia destra: operazione in chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Sarà con ogni probabilità in il futuro di Alessandro Florenzi, da poco rientrato alla dopo il prestito al che non si è rivelato particolarmente felice.

Il ha fatto uno scatto decisivo verso l'ex capitano giallorosso: operazione che si può chiudere nelle prossime ore in prestito con diritto di riscatto ad una cifra di cui non si conosce ancora l'entità.

Per Florenzi una nuova avventura all'estero, avallata da Paulo Fonseca con cui non è mai scattato il feeling: proprio l'incompatibilità con il tecnico portoghese ha spinto l'esterno a trovarsi una sistemazione lontano dall' , considerato che non sarebbe in grado di 'tradire' la Roma firmando con un altro club nostrano.

Il contratto di Florenzi con i capitolini scadrà nel 2023, aspetto relativo in virtù della possibilità che il trasferimento a Parigi diventi definitivo tra un anno se il PSG deciderà di esercitare il riscatto.