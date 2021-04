Un altro caso di Covid-19 al PSG: positivo Florenzi

Dopo Verratti, il PSG annuncia anche la positività dell'ex romanista, posto immediatamente in isolamento fiduciario.

Dopo l'allarme Covid scattato in nazionale con le positività di Leonardo Bonucci, Marco Verratti e quattro membri dello staff tecnico, anche Alessandro Florenzi è risultato positivo al test del tampone.

L'annuncio è arrivato in mattinata con un comunicato ufficiale da parte del PSG, dove viene precisato che il calciatore si trova già in isolamento precauzionale.

Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif.



Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021

Una notizia che non farà felice Mauricio Pochettino che, dopo il clamoroso ko interno contro il Lille, sarà costretto a rinunciare all'ex terzino della Roma anche in vista dell'ormai imminente impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. Un'assenza pesante che fa il paio con quella dell'ex regista del Pescara.