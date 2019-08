PSG e Francia in ansia per Mbappé: stop di 3 settimane-un mese

Kylian Mbappé, uscito per infortunio durante la sfida di Ligue 1 con il Tolosa, potrebbe dover star fermo 3 settimane-un mese. K.o. anche Cavani.

Brutte notizie sul fronte infermeria per il . Nonostante la larga vittoria per 4-0 sul , infatti, i Campioni di hanno perso in un colpo solo nell'ultimo match di due delle proprie punte di diamante, il francese Kylian Mbappé e l'uruguayano Edinson Cavani.

A fine gara il tecnico Thomas Tuchel non ha voluto sbilanciarsi sui problemi riportati dai due attaccanti, usciti dal campo rispettivamente al 66' e al 14'.

"Si tratta di lesioni muscolari, ma non so ancora quanto siano gravi".

Ma le prime indiscrezioni sull'entità del trauma riportato da Mbappé tengono in ansia da un lato il club parigino, dall'altro la Nazionale francese, che a inizio settembre sarà impegnata nel doppio confronto valido per le Qualificazioni ad contro Albania e Andorra.

Secondo il quotidiano francese 'Le Parisien', infatti, in attesa del responso degli esami strumentali, Mbappé avrebbe riportato un infortunio muscolare alla coscia che lo costringerà ad uno stop forzato di 3 settimane-un mese.

Al momento il PSG è secondo nella Ligue 1 con 6 punti conquistati nelle prime 3 giornate, a pari merito con , e Angers e dietro al capolista, mentre la Francia guida il Gruppo H di qualificazione ad Euro 2020 con 9 punti, gli stessi conquistati da e .