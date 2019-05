PSG-Dijon: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il PSG campione di Francia ospita il Dijon nella 37ª giornata di Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Thomas Tuchel ospita il Dijon di Antoine Kombouaré nella 37ª giornata di . I parigini, già laureatisi campioni di , guidano la graduatoria con 88 punti, frutto di 28 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, mentre i borgognoni si trovano al penultimo posto con 31 punti e un cammino di 8 vittorie, 7 pareggi e 21 sconfitte.

Kylian Mbappé è il capocannoniere della Ligue 1 con 30 goal realizzati in 27 presenze, mentre Wesley Saïd e Julio Tavares sono i giocatori più prolifici del Dijon. Il PSG arriva da una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle ultime 3 giornate, i borgognoni invece hanno ottenuto 2 sconfitte di fila e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PSG-DIJON

PSG-Dijon si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Fra le due squadre sarà l'8° confronto nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE PSG-DIJON IN TV E STREAMING

La partita PSG-Dijon sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli abbonati al servizio potranno seguirla su diversi dispositivi: ad esempio sulle smart abilitate, sui pc, sui tablet e sugli smartphone, ma anche collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure avvalendosi di strumenti particolari come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Poco dopo il fischio finale l'evento sarà disponibile on demand per la visione integrale o dei soli highlights da parte di tifosi e appassionati.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-DIJON

Doppia assenza per squalifica per Tuchel, che dovrà rinunciare a Marquinhos in difesa e a Neymar in attacco e dovrebbe puntare nuovamente sul 4-4-2. Rientrerà invece dopo i 3 turni di stop inflittigli dal Giudice sportivo la stella Kylian Mbappé, che farà coppia in attacco con Cavani. A centrocampo sulle fasce dovrebbero agire Dani Alves e Di Maria, con Verratti e Paredes interni. Difesa rimaneggiata, viste anche le assenze per infortunio di Meunier, Kehrer e Thiago Silva. Dentro dunque i giovani Dagba e Mbeh Soh, con Kimpembe e Bernat a completare il reparto davanti a Buffon, che potrebbe spuntarla su Areola.

Kombouaré opterà per il 4-3-3. In attacco Julio Tavares agirà da centravanti nel tridente, mentre Saïd e Sliti saranno i due esterni offensivi. A centrocampo Amalfitano in regia, con Balmont e Marié mezzali ai suoi lati. Dietro, con Runarsson fra i pali, Chafik e Haddadi saranno i terzini, mentre Yamberé e Lautoa comporranno la coppia dei centrali difensivi.

PSG (4-4-2): Buffon; Dagba, Mbeh Soh, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Verratti, Paredes, Di Maria; Mbappé, Cavani.

DIJON (4-3-3): Runarsson; Chafik, Yamberé, Lautoa, Haddadi; Balmont, Amalfitano, Marié; Saïd, Julio Tavares, Sliti.