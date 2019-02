PSG costretto ai supplementari dal Villefranche: l'anno scorso era in Serie D

3-0 del PSG in Coppa di Francia, ma 0-0 per 102 minuti. Nuove preoccupazioni in vista della Champions League.

Fuori dalla Coppa di Lega contro il Guingamp, squadra di Ligue 1, il PSG ha rischiato seriamente di uscire anche dalla Coppa di Francia. Contro il Villefranche, società di terza divisione fino alla scorsa primavera tra i dilettanti. reti solo ai supplementari e quarti conquistati.

Nonostante l'imbarazzante distanza con il secondo posto in Ligue 1, Tuchel ha adottato il turnover più sfrenato per affrontare il Villefranche. Fuori oltre l'infortunato Neymar anche il recuperato Verratti, Dani Alves, Mbappe, Cavani, Buffon, Thiago Silva e Kimpembe. E non è andata certo bene.

Il Villefranche, consapevole di non avere nulla da perdere, ha giocato una gara ordinata e senza paura, sì senza mai impegnare Areola, ma nemmeno rischiando mai veramente di prendere goal o subire le umiliazioni che il PSG è solito distribuire in giro per la Francia da qualche anno a questa parte.

La grande imprecisione degli avanti titolari, da Di Maria a Nkunku, e l'incapacità di andare avanti nel primo tempo, ha cominciato a mettere pressione ad un Tuchel sì datosi al turnover, ma quasi obbligato dalla prassi contro le piccole squadre.

Nella ripresa sono entrati così Cavani e Mbappe, senza però sortire nessun effetto. Grande entusiasmo a Villefranche, mentre i tifosi del PSG vedevano davanti a sè un simil deja-vù, considerando che contro il Guingamp in Coppa di Lega i goal sì arrivarono, ma non abbastanza per superare il turno.

Dunque supplementari e strenua difesa da parte del Villafranche che cade al minuto 102. Possesso palla sulla trequarti, lancio per Cavani in area: dribbling e passaggio dal fondo in mezzo su cui Draxler arriva prima dei difensori di casa, salvando Tuchel da una nuova difficile giornata di coppa. Dopo l'1-0 il piccolo club si spegne, subendo anche le reti di Diaby e Cavani.

Le difficoltà nelle gare ad eliminazione diretta non fanno comunque certo dormire sonni tranquilli ai tifosi, che contro il Manchester United non avranno a disposizione nemmeno Neymar. Davanti dei Diavoli Rossi rinati dopo l'addio di Mourinho. L'ovvietà del pronostico di qualche settimana fa potrebbe ribaltarsi in maniera netta.