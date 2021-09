PSG-Clermont dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG capolista ospita la rivelazione Clermont nella 5ª giornata di Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PSG-CLERMONT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Clermont

PSG-Clermont Data: 11 settembre 2020

11 settembre 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale tv: Sky Sport Action (numero 206 satellite)

Sky Sport Action (numero 206 satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il PSG capolista di Mauricio Pochettino ospita in casa il Clermont di Pascal Gastien nel big match della 5ª giornata di Ligue 1. I parigini comandano la classifica a punteggio pieno con 12 punti nelle prime 4 giornate, mentre i rossoblù sono la rivelazione delle prime giornate e si trovano attualmente in 3ª posizione imbattuti con un cammino di 2 vittorie e 2 pareggi.

Le due squadre non si sono mai affrontate nel massimo campionato francese, visto che il neopromosso Clermont è una matricola assoluta della Ligue 1. Al Parco dei Principi si sfidano il miglior attacco della Ligue 1, quello del PSG (12 goal), e il 2° miglior attacco (9 reti), quello della compagine rossoblù.

Kylian Mbappé è il miglior marcatore del PSG con 3 goal realizzati, stesso bottino realizzativo di Mohamed Bayo ed Elbasan Rashani, i due giocatori più prolifici nelle fila della neopromossa. In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Clermont: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO PSG-CLERMONT

PSG-Clermont si disputerà il pomeriggio di sabato 11 settembre 2021 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in assoluto in Ligue 1 fra le due formazioni, è in programma alle ore 17.00.

La sfida PSG-Clermont sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Action (numero 206 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Geri De Rosa.

Gli abbonati Sky potranno vedere PSG-Clermont mediante Sky Go anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere le partite della Ligue 1 acquistando il pass Sport.

Grazie apotrete seguire la partitaancheCollegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Pochettino dovrà fare i conti con i numerosi infortuni e con i rientri all'ultimo momento dei sudamericani Messi, Di Maria e Neymar, che, salvo sorprese, partiranno tutti dalla panchina. Se il tecnico argentino confermerà il 4-3-3, nel tridente d'attacco, ko Icardi e in dubbio Mbappé, potrebbe trovar spazio Kalimuendo come centravanti, supportato da Rafinha e Draxler come esterni offensivi. A centrocampo, in dubbio Verratti, Gueye si candida come playmaker, con Ander Herrera e Wijnaldum che potrebbero essere le due mezzali ai suoi lati. Dietro va verso il forfait anche Kimpembe, mentre Sergio Ramos è ancora alle prese con il suo recupero. Marquinhos e Kehrer saranno i due centrali, con Hakimi e Nuno Mendes esterni bassi. Fra i pali potrebbe esserci il debutto di Donnarumma.

Gastien potrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1. Davanti al portiere Desmas, Ogier e Hountondji formeranno la coppia centrale difensiva, mentre Zedadka e N'Simba agiranno da terzini. Gastien affiancherà in mediana capitan Iglesias. In attacco Bayo sarà l'unica punta, con Dossou, Berthomier e Rashnani sulla trequarti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Nuno Mendes; Ander Herrera, Gueye, Wijnaldum; Rafinha, Kalimuendo, Draxler.

CLERMONT (4-2-3-1): Desmas; Zedadka, Ogier, Hountondji, N'Simba; Gastien, Iglesias; Dossou, Berthomier, Rashani; Bayo.