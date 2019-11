PSG, Cavani viene criticato dal padre: "Non vincerai mai la Champions, non si vince con i soldi"

Il padre di Cavani critica l'attaccante uruguaiano del PSG: "Vincerai tutte le coppe che vuoi in Francia, ma la Champions League non la vincerai mai".

La stagione di Edinson Cavani con il non è iniziata con il piede giusto e, tra infortuni e prestazioni deludenti dell'uruguaiano, Icardi si sta prendendo l'attacco dei parigini nella testa di Tuchel. Il 'Matador' è sempre più ai margini del progetto.

Mentre Icardi sta snocciolando numeri da record con 10 goal in 11 presenze e una rete ogni 17 palloni toccati, Cavani sta vivendo una delle stagioni meno prolifiche della sua carriera con 2 goal in 7 presenze in . Il padre di Cavani ha parlato all'interno del programma 'Urugayos: los otros" riguardo alle ambizioni del figlio e poi ha criticato l'ex attaccante del sulle scelte professionali che ha intrapreso.

Cavani y el mensaje de su padre: "Vas a ganar todas las copas que hay en , pero nunca una Champions. El fútbol no se gana con plata solamente". pic.twitter.com/WTUwjxZCmt — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 26, 2019

"Vincerai tutte le coppe che vuoi in Francia, ma la Champions non la vincerai mai. Nel calcio non si vince solamente con i soldi".

Il 'Matador' è sbarcato sotto la Tour Eiffel nell'estate del 2013, quando il club parigino ha sborsato 64 milioni nelle casse del Napoli per acquistarlo. Da quell'estate Cavani ha vinto per ben 5 volte la Ligue 1 e altrettante sono le Coppe di Lega francese e le Coppe di Francia nella sua bacheca, arricchita anche da 6 Supercoppe di Francia. Alla , però, non ci è andato nemmeno vicino con la maglia del PSG e secondo il padre questo trend non cambierà nemmeno nei prossimi anni.