Il PSG è campione di Francia, ma Kurzawa no: il regolamento gli nega il titolo

Layvin Kurzawa ha visto finalmente chiudersi quella che è stata certamente la stagione più complicata della sua carriera. Considerato fino a pochi anni fa uno dei migliori terzini del campionato francese, nel corso degli ultimi mesi è totalmente uscito dai piani di Mauricio Pochettino e del PSG.

Trasferitosi nel club parigino nel 2015, all’ombra della Torre Eiffel ha vinto moltissimo ma, tra i tanti titoli collezionati in carriera, non potrà vantare anche quello di campione di Francia 2021-2022.

Kurzawa infatti non è mai sceso in campo nel corso dell’ultimo campionato e, da questo punto di vista, il regolamento della LFP è chiaro: un calciatore deve aver giocato almeno un minuto per poter essere considerato vincitore della Ligue 1.

Pochettino non ha convocato Kurzawa nemmeno per le ultime partite del torneo, quando il PSG era ormai sicuro della conquista del titolo, a dimostrazione del fatto che non lo ritenesse parte del suo gruppo.

Paradossalmente, stando a quanto imposto dal regolamento, potranno fregiarsi del titolo di campioni di Francia giocatori come Rafinha, Sarabia, Kalimuendo e Sergio Rico, che hanno sì totalizzato minuti in campionato, ma che hanno concluso la stagione in prestito in altre squadre.

Kurzawa è ancora legato al PSG da un contratto che scadrà nel 2024, ma la sensazione è quella che le sua avventura a Parigi sia da considerarsi conclusa.

Nel corso dell’intera stagione ha totalizzato solo nove minuti nella Supercoppa di Francia ad inizio agosto.