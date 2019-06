PSG, Buffon: "Stagione positiva nonostante l'errore con lo United"

In attesa di novità sul rinnovo, Gianluigi Buffon stila un bilancio della stagione al PSG: "Sono felice, non è mai semplice vincere a 41 anni".

La prima annata di Gianluigi Buffon con la maglia del ha portato in dote due trofei: la Supercoppa francese e la , quest'ultima vinta in scioltezza con addirittura 16 punti di vantaggio sul secondo.

Stagione che potrebbe, però, anche restare l'unica in per l'ex portiere della : il contratto scadrà il prossimo 30 giugno e, all'orizzonte, non c'è traccia del rinnovo. Almeno per ora.

Intervistato dai canali ufficiali del club parigino, Buffon ha promosso a pieni voti la squadra, menzionando l'ottimo avvio che ha influito positivamente sulla conquista del campionato.

"Noi giochiamo per vincere trofei ed è stato importante portare a casa sia la Ligue 1 che la Supercoppa. Vincere un campionato non è mai un episodio isolato, vuol dire che si è il miglior team e non è scontato. All'inizio abbiamo dimostrato di avere grande spirito e attitudine che ci hanno fatto vincere quattordici partite consecutive".

L'estremo difensore ha ricordato la prima uscita contro il , valsa un titolo per rompere subito il ghiaccio.

"Prima della partita ero un po' spaventato perché dovevamo fare a meno di molti giocatori e c'era un trofeo in palio. Abbiamo giocato benissimo, ricordo la performance di Di Maria: ha giocato con tanta intensità fino all'ultimo minuto nonostante nelle gambe avesse soltanto due sessioni di allenamento, stesso discorso per Thiago Silva e Marquinhos. Quel giorno ho capito che questa squadra è composta da giocatori speciali, che vogliono sempre vincere".

Per Buffon la macchia dell'errore al 'Parco dei Principi' in occasione del ko col agli ottavi di , decisivo ai fini dell'eliminazione.