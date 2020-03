PSG-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il PSG sfida il Borussia Dortmund nel ritorno degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Thomas Tuchel sfida il di Lucien Favre nel ritorno degli ottavi di finale di . La gara si giocherà al Parco dei Principi a porte chiuse per contrastare la diffusione del Coronavirus in Europa.

La sfida di andata ha visto il successo di misura dei gialloneri per 2-1, con una doppietta del giovane bomber Haaland a vanificare la rete francese del provvisorio pareggio con Neymar. I tedeschi, dunque, passerebbero il turno in caso di vittoria o pareggio, i francesi sicuramente con una vittoria con 2 goal di scarto, per evitare che entrino in gioco le reti messe a segno fuori casa. Lo stesso punteggio della prima gara manderebbe invece le due squadre ai supplementari.

Il PSG non ha mai battuto in competizioni europee il : il bilancio è infatti di 2 pareggi e una sconfitta (nel match di andata). L'unico precedente al Parco dei Principi risale al novembre 2010, gara che in quell'occasione si concluse con il punteggio di 0-0.

Le statistiche non premiano i parigini nemmeno analizzando le sfide ad eliminazione diretta: il PSG infatti non si è finora mai qualificato dopo aver perso la gara di andata. È successo contro il nel 1994-95, il nel 2014-15 e il nel 2017-18. Viceversa i gialloneri hanno sempre conquistato la qualificazione quando hanno vinto all'andata: è accaduto loro infatti 4 volte su 4. Meglio di loro ha fatto solo la , qualificatasi 11 volte su 11 dopo aver vinto la prima sfida.

Mauro Icardi e Kylian Mbappé sono i migliori marcatori dei francesi nel torneo con 5 reti segnate ciascuno, mentre Achraf Hakimi è il giocatore più prolifico in maglia Borussia Dortmund con 4 reti all'attivo. Il bomber norvegese Erling Haaland, tuttavia, arrivato a gennaio in giallonero, ha fatto meglio di lui realizzando in tutto 10 goal, 8 dei quali con la sua precedente squadra, gli austriaci del .

Il classe 2000 è uno dei soli cinque giocatori a segnare almeno 10 goal nella stagione d’esordio in Coppa dei Campioni/Champions League. L'unico a realizzarne di più è stato Claudio Sulser, che realizzò 11 reti in sei partite nella sua prima stagione in Coppa dei Campioni nel 1978-79, con la maglia del Grasshopper. La media-goal di una rete ogni 46 minuti, inoltre, che fa registrare il norvegese, è la migliore assoluta nella storia della Champions League. In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Borussia Dortmund: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PSG-Borussia Dortmund si disputerà la sera di mercoledì 11 marzo 2020 nella cornice del Parco dei Principi di Parigi a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dall'inglese Anthony Taylor, è in programma per le ore 21.00.

La sfida PSG-Borussia Dortmund sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Marinozzi.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire PSG-Borussia Dortmund in diretta mediante Sky Go. La gara sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare di Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Tuchel si affiderà al 4-4-2. Il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da Cavani e Neymar, con in panchina Icardi e Mbappé, quest'ultimo reduce da un attacco influenzale. Sulle due fasce agiranno Di Maria e Sarabia, mentre in mezzo Gueye affiancherà Marquinhos, vista la squalifica di Verratti. In difesa, davanti al portiere Keylor Navas, considerata la squalifica di Meunier, a destra agirà Kehrer, con Kurzawa a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Kimpembe e Thiago Silva.

Favre dovrebbe mandare in campo il Borussia Dortmund con il 3-4-3. Davanti al portiere Bürki, Piszczek e Zagadou potrebbero affiancare Hummels nella difesa a tre. In mediana in mezzo Emre Can farà coppia con il belga Witsel, mentre Hakimi e Guerreiro presidieranno probabilmente le due fasce. In attacco, infine, il norvegese Haaland partirà dal 1' come centravanti, con Brandt e Sancho esterni offensivi ai suoi lati. Indisponibili Reus e Delaney.

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Gueye, Marquinhos, Sarabia; Cavani, Neymar.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; Brandt, Haaland, Sancho.