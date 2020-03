PSG-Borussia Dortmund a porte chiuse? Centinaia di tifosi in strada

La gara di Champions tra i parigini e la squadra tedesca senza tifosi allo stadio: assembramenti fuori dal Parco dei Principi.

L' resta a casa, per evitare di diffondere l'epidemia. L'emergenza coronavirus è agli inizi e il calcio è stato sospeso, almeno fino ad aprile, dopo aver passato un weekend a porte chiuse. In si è già cominciato a fare lo stesso, nessun tifoso in Champions per contro . Almeno, nessuno allo stadio.

What a welcome for PSG 😱🔥



The game will be played behind closed doors, but that hasn't stopped the supporters.#PSGBVB pic.twitter.com/912FmyuA60 — Goal (@goal) March 11, 2020

I tifosi del PSG si sono infatti ammassati nei dintorni del Parco dei Principi per sostenere i propri beniamini, spostandosi poi fuori dallo stadio intenzionati ad incitare Mbappè e compagni dall'esterno. Un deja-vù, visto quanto accaduto ieri a a margine del match tra i padroni di casa e l' .

Parco dei Principi per le vie di Parigi, tra cori, fumogeni, sciarpate: tutto il manuale all'interno dello stadio trasportato fuori. In Francia sono vietati gli assembramenti da più di mille persone, ma diversi gruppi, più o meno numerosi, si sono dati appuntamento vicino all'impianto.

Altre squadre

Sin dalle prime ore del pomeriggio tantissimi tifosi del PSG si sono presentati in strada vestiti con tute di contenimento e mascherina: una scena che ha scatenato polemiche sui social, non solo per essersi riversati in strada dopo la decisione di svolgere il match contro il Dortmund a porte chiuse.

Il decreto per svolgere le gare senza tifosi allo stadio durerà in Francia fino a 15 aprile: un periodo di tempo che servirà al governo per capire se nel paese si diffonderà il virus, così da prendere nuove decisioni per il proseguo del torneo tra qualche settimana.

Non è prevista invece la sospensione delle gare, per ora tutte confermate a porte chiuse.