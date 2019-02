PSG-Bordeaux: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il PSG ospita il Bordeaux nella 24ª giornata della Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il PSG capolista di Thomas Tuchel ospita il Bordeaux di Eric Bedouet nella 24ª giornata della Ligue 1. I parigini guidano la graduatoria con 56 punti frutto di 18 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, i girondini sono dodicesimi a quota 28 con un cammino di 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte.

La stella Kylian Mbappé è il capocannoniere dei parigini e della Ligue 1 con 18 goal in 16 presenze, mentre il guineano Francois Kamano è il giocatore più prolifico dei girondini con 8 reti in 21 partite giocate. Il PSG è reduce da 2 vittorie e una sconfitta contro il Lione nelle ultime 3 giornate, percorso identico a quello del Bordeaux nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PSG-BORDEAUX

PSG-Bordeaux si giocherà sabato 9 febbraio 2019 alle ore 17.00 al Parco dei Principi di Parigi. Sarà il 76° confronto fra le due squadre nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE PSG-BORDEAUX IN TV E STREAMING

La partita PSG-Bordeaux sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-BORDEAUX

Tuchel dovrà rinunciare agli infortunati Neymar e Marco Verratti, mentre fra i pali dovrebbe rivedersi Areola al posto di Buffon. Davanti al portiere francese, la difesa vedrà Kehrer e Bernat agire da terzini, con Thiago Silva e Marquinhos centrali. A centrocampo Draxler e Di Maria saranno le due ali, mentre in attacco Cavani affiancherà Mbappé.

Bedouet si affiderà a un 4-3-3 e avrà l'assenza di Kalu, squalificato, in attacco. Al suo posto spazio a Kamano dal 1', con l'ex atalantino Cornelius e Briand che completeranno il tridente dei girondini. Palencia e Poundjé saranno gli esterni bassi, mentre Pablo e Koundé comporranno la coppia centrale. Otavio sarà il regista di centrocampo, con Sankharé e Plasil mezzali.

PSG (4-4-2): Areola; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Draxler, Dani Alves, Paredes, Di Maria; Mbappé, Cavani.

BORDEAUX (4-3-3): Costil; Palencia, Pablo, Koundé, Poundjé; Sankharé, Otavio, Plasil; Kamano, Cornelius, Briand.