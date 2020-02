PSG-Bordeaux dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il PSG capolista sfida il Bordeaux per la 26ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Thomas Tuchel affronta in casa il di Paulo Sousa nella 26ª giornata della . I parigini guidano la graduatoria con 62 punti, frutto di 20 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mentre i girondini si trovano al 12° posto a quota 35 con un cammino di 9 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte.

Bilancio in perfetta parità fra le due squadre nei 77 precedenti in Ligue 1: sono infatti 28 le vittorie per ciascuna squadra e 21 i pareggi. Il PSG viene da 3 vittorie consecutive e un pareggio esterno sul campo dell' , il Bordeaux invece ha collezionato 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 partite disputate.

Kylian Mbappé è il miglior marcatore del PSG con 15 reti all'attivo in campionato, mentre Jimmy Briand, che salterà la sfida per infortunio, è il bomber del Bordeaux con 7 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Bordeaux: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-BORDEAUX

PSG-Bordeaux si giocherà la sera di domenica 23 febbraio 2020 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Willy Delajod, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 78° confronto in Ligue 1 fra le due formazioni.

La sfida PSG-Bordeaux sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato francese, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Calogero.

Gli abbonati DAZN potranno vedere PSG-Bordeaux in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand subito dopo la fine del match.

Tuchel confermerà il 4-4-2 come sistema di gioco e dopo le polemiche per il mancato impiego in dovrebbe rilanciare dal 1' Icardi in coppia con Mbappé. A centrocampo Marquinhos è favorito su Gueye come interno accanto a Verratti, con Di Maria e Neymar sulle due fasce. In difesa coppia centrale composta da Thiago Silva e Kimpembe, con Kehrer e Bernat terzini. In porta giocherà Keylor Navas. Indisponibili per infortunio Dagba, Ander Herrera, Bakker, Meunier, Aouchiche e Kalimuendo.

Paulo Sousa si affiderà al 4-2-3-1. Davanti al portiere Costil, Sabaly e Benito agiranno da esterni bassi, mentre Koscielny e Pablo comporranno la coppia centrale. Davanti al reparto arretrato Basic e Otavio. L'attacco vedrà infine l'anglo-nigeriano Maja come centravanti, e alle sue spalle un terzetto composto da De Préville, Adli e Hwang. Ai box Oudine, Baysse, Mexer, Aït-Bennasser, Zerkane e Briand.

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar; Icardi, Mbappé.

BORDEAUX (4-2-3-1): Costil; Sabaly, Koscielny, Pablo, Benito; Basic, Otavio; De Préville, Y. Adli, Hwang; Maja.