PSG-Bayern Monaco, le pagelle: Coman decisivo, steccano Mbappé e Neymar

Al PSG non basta Thiago Silva, deludono le due stelle Mbappe e Verratti. Nel Bayern Neuer e Coman su tutti, Kimmich è super.

COMAN 7.5: Cresciuto nelle giovanili del , regala al la sesta della sua storia. Basta una zuccata. Basta poco per infliggere ai suoi vecchi compagni un dispiacere indelebile.

NEUER 7.5: Alla faccia delle 34 primavere, si diverte ancora a giganteggiare. Perfetto su Neymar, strepitoso su Marquinhos. Insomma, ennesima grande serata.

KIMMICH 7: Sa fare tutto e bene. In un’apparente fase di stanca, dipinge un cross solamente da spingere in rete. Accontentato.

THIAGO SILVA 6.5: Alla sua ultima apparizione con il , si dimostra ancora una volta un fuoriclasse incredibile. Salva il salvabile. Con classe e intelligenza. Ma non basta.

MBAPPE 5: E’ l’elemento più pericoloso della truppa parigina. Dai suoi scatti passano le azioni più pericolose. Tuttavia, nel primo tempo si divora un goal enorme. Erroraccio che pesa, eccome.

NEYMAR 5: Da uno come lui, si sa, ci si aspetta sempre la massima esposizione stilistica. Che a Lisbona non va in scena. Un solo tentativo. Insomma, troppo poco.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3) Keylor Navas 6; Kehrer 5, Thiago Silva 6.5, Kimpembe 6, Juan Bernat 6 (80’ Kurzawa s.v); Ander Herrera 6 (72’ Draxler 5.5), Marquinhos 6, Paredes 6 (65’ Verratti 6); Di Maria 6.5 (80’ Choupo-Moting s.v.), Mbappe 5, Neymar 5. Allenatore: Tuchel

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer 7.5; Kimmich 7, Boateng 6 (25’ Sule 6), Alaba 6, Davies 6; Thiago Alcantara 7,5, Goretzka 6.5; Gnabry 6, (68’ Coutinho 6), Muller 6.5, Coman 7.5 (68’ Perisic 6); Lewandowski 6.5. Allenatore: Flick