PSG-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il 2-3 dell'andata, il Bayern Monaco cerca la rimonta sul campo del PSG: tutto sulla partita, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

PSG-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG Bayern Monaco

PSG Bayern Monaco Data: 13 aprile 2021

13 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno , Sky Sport (canale 252 satellite), Canale 5

Sky Sport Uno , Sky Sport (canale 252 satellite), Canale 5 Streaming: Sky Go, Now Tv, Mediaset Play

Dopo lo spettacolare 2-3 dell'Allianz Arena dello scorso mercoledì, PSG e Bayern Monaco si trovano di fronte nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020/21, che deciderà la qualificazione. I francesi cercano la rivincita della finale dello scorso anno, vinta dai tedeschi 1-0 con goal di Coman.

Si riparte dal vantaggio per la squadra di Pochettino, che ha capitalizzato meglio le occasioni in una gara d'andata dominata dai tedeschi, ma decisa dalle giocate di Mbappé e Neymar. Il Bayern dovrà vincere con due goal di scarto, oppure con un goal di scarto ma segnando almeno quattro goal.

L'ultima sconfitta in trasferta della squadra di Hansi Flick in Champions League risale al 27 settembre 2017, peraltro proprio contro il PSG, sconfitta che costò la panchina a Carlo Ancelotti, esonerato a seguito di quella débacle.

La vincente della sfida affronterà alla fase successiva chi passerà nel confronto tra il Mancheste City e il Borussia Dortmund.

Qui potete trovare tutte le informazioni su PSG-Bayern Monaco: dalle notizie sulle formazioni fino a dove poter seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-BAYERN MONACO

PSG-Bayern Monaco si disputerà al Parc des Princes di Parigi martedì 13 aprile 2021, con calcio d'inizio alle ore 21.00. Il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020/21 ripartirà dal 2-3 dell'andata in favore dei francesi.

Come tutto il resto della Champions League, il quarto di finale tra PSG e Bayen Monaco sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Per seguire la sfida bisognerà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (al 252 del satellite). Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Gli abbonati Sky potranno seguire in diretta streaming PSG-Bayern su Sky Go, piattaforma inclusa nell'abbonamento per tutti i clienti: sarà sufficiente scaricare l'app sul proprio dispositivo mobile. Il match potrà essere seguito attraverso Now, previo acquisto di uno dei pacchetti. La sfida sarà anche visibile su Mediaset Play.

Su Goal avrete la possibilità di seguire PSG-Bayern Monaco attraverso la nostra diretta testuale: sin dalla mattina vi racconteremo le novità del match, poi vi accompagneremo minuto per minuto dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-BAYERN MONACO

Pochettino potrebbe confermare la formazione vista nel secondo tempo dell'Allianz Arena, con Paredes che rientra dalla squalifica e gioca a centrocampo insieme a Gueye. Qualora Verratti dovesse recuperare in tempo dopo il Covid-19, sarà sulla trequarti con Di Maria e Neymar, altrimenti spazio ancora a Draxler dietro a Mbappé. Difesa senza Marquinhos, con Danilo che si abbassa vicino a Kimpembe e Dagba con Bakker sulle corsie. Navas tra i pali.

Tante assenze per Flick: Lewandowski, Gnabry, Douglas Costa, Goretzka, Tolisso e Süle. In dubbio anche Coman, ma il francese dovrebbe stringere i denti. Choupo-Moting ancora da riferimento offensivo con Sané, Müller e l'ex Juve alle sue spalle. Musiala si candida a spalla di Kimmich a centrocampo, con Hernandez che potrebbe scivolare in panchina, Alaba al centro con Boateng e Davies sulla corsia mancina, con Pavard a destra. Neuer tra i pali.

PSG (4-2-3-1): Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Pochettino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick