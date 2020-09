PSG-Angers dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG ospita l'Angers nell'anticipo del 6° turno di Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

-ANGERS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Angers

PSG-Angers Data: 2 ottobre 2020

2 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il PSG campione in carica apre la sesta giornata di ospitando l'Angers nell'anticipo di venerdì sera al 'Parco dei Principi'.

Segui PSG-Angers in diretta streaming su DAZN

La squadra di Tuchel, dopo un inizio di stagione complicato, è reduce da tre vittorie consecutive contro Metz, e con sei goal fatti e zero subiti. Proprio contro il Reims, inoltre, si è finalmente sbloccato anche Mauro Icardi che ha siglato una doppietta dopo sette mesi di digiuno.

Altre squadre

L'Angers, così come il PSG, ha ottenuto 9 punti nelle prime cinque giornate, frutto dei successi contro , Reims e Brest.

In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Angers: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-ANGERS

PSG-Angers, sfida valida per la sesta giornata della Ligue 1, si disputerà venerdì 2 ottobre 2020 al Parco dei Principi di Parigi. Calcio d’inizio programmato alle ore 21:00.

PSG-Angers sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN. Sarà quindi visibili sulle smart tv compatibili con la app, oppure collegato il proprio televisore al proprio televisore ad una console PlayStation4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti di DAZN con abbonamento a Sky, potranno inoltre seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, la partita PSG-Angers sarà ovviamente visibile in diretta su dispositivi come pc o notebook o ancora su smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo basterà utilizzare l’apposita app per sistemi Android e iOS.

L'articolo prosegue qui sotto

Dopo il triplice finale, saranno disponibili on demand sia gli highlights del match che l’evento integrale.

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Di Maria, Herrera, Verratti, Sarabia; Mbappé, Icardi.

ANGERS (4-3-3): Bernardoni; Bamba, Traoré, Pavlovic, Nouri; Fulgini, Mangani, Capelle; Thioub, Bakohen, Bobichon.