PSG-Angers dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sosta dedicata alle nazionali e, in particolare, alla Nations League che ha visto l'Italia terminare al terzo posto, tornano i vari campionati europei tra cui la Ligue 1: nell'anticipo del decimo turno, l'Angers fa visita al capolista PSG.

I parigini guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Lens secondo: 24 i punti totalizzati finora dalla squadra di Pochettino, sconfitta nella giornata precedente dal Rennes dopo le prime otto vittorie consecutive.

Classifica positiva anche per l'Angers, balzato addirittura in quarta posizione e dunque nella zona che consente la partecipazione ai preliminari di Europa League: l'unico passo falso dei bianconeri è quello datato 19 settembre in casa contro il Nantes (1-4).

Nella scorsa stagione sono stati tre gli incroci tra le due formazioni: a trionfare è stato sempre il PSG, sia in campionato (6-1 e 1-0) che nei quarti di finale della Coppa di Francia (5-0).

In questa pagina troverete tutto il necessario per rimanere informati su PSG-Angers: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

PSG-Angers si disputerà venerdì 15 ottobre 2021 allo stadio 'Parco dei Principi' situato a Parigi. Calcio d'inizio alle ore 21.

La gara tra PSG e Angers sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La diretta streaming di PSG-Angers sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile con l'applicazione riservata a pc, smartphone e tablet.

L'alternativa è NOW, la piattaforma on demand che permette di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Verratti, Herrera; Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino

ANGERS (3-4-1-2): Bernardoni; Manceau, Thomas, Traoré; Cabot, Mangani, Mendy, Ebosse; Fulgini; Cho, Boufal. All. Baticle