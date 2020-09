PSG, Al-Khelaifi nei guai: chiesti 28 mesi di reclusione

Il patron del PSG rischia più di due anni: in qualità di n. 1 di BeIN Media avrebbe corrotto Valcke per ottenere i diritti dei Mondiali 2026 e 2030.

Nonostante le due vittorie di fila abbiano portato aria fresca a una classifica divenuta deficitaria, il non trova pace. E ora nel mirino c'è il suo presidente, Nasser Al-Khelaifi, che potrebbe addirittura finire in prigione.

Secondo l'agenzia svizzera Keystone ATS, la Giustizia elvetica ha chiesto 28 mesi di reclusione per Al-Khelaifi. La motivazione è legata all'assegnazione dei diritti televisivi dei Mondiali 2026 e 2030, in quanto il numero uno del PSG è anche il presidente di BeIN Media.

Al-Khelaifi è stato accusato di aver corrotto Jerome Valcke, ex vicepresidente della FIFA, per ottenere i suddetti diritti. Tanto che, come detto, per lui è stata chiesta una pena superiore ai due anni.

Per lo stesso Valcke la richiesta avanzata dalla Giustizia svizzera è ancora più pesante: tre anni di reclusione. Il processo è stato aperto qualche mese fa al Tribunale penale federale di Bellinzona e il verdetto sarà emesso il 30 ottobre.