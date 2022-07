"Provo disgusto per il Saragozza": il club cancella l'acquisto di Gaizka Campos

Il Saragozza annuncia il portiere Gaizka Campos, poi torna alla luce un tweet del 2013: il giocatore viene così rispedito al Celta dopo poche ore.

"Il disgusto che provo per il Saragozza".

Roba del passato, roba del 2013. Nove anni fa. Gaizka Campos era un ragazzino come tanti altri e, come tanti altri ragazzini, a volte usava i social network un po' a sproposito. Senza immaginare che, un giorno, uno dei suoi post gli si sarebbe ritorto contro. Esattamente quel che è accaduto nove anni più tardi.

Già, perché la giornata di mercoledì è stata piuttosto movimentata per il portiere del Celta, che nella scorsa stagione ha militato nella formazione B, in Segunda Division. Per qualche ora, Gaizka Campos è stato un giocatore di un'altra squadra: ironia della sorte, proprio il Real Saragozza. Ovvero il club per cui, nove anni fa, ammetteva di provare "disgusto".

Il bello è che, inizialmente, di quel tweet non si ricordava proprio nessuno. Il Saragozza ha trattato normalmente col Celta, ha trovato l'accordo, ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Campos. Ed è lì che il fattaccio è venuto alla luce grazie alla ricerca di qualche solerte tifoso degli aragonesi. Apriti cielo: i social sono diventati bollenti e il Saragozza è stato costretto al dietrofront, rinunciando all'acquisto.

"Dopo un'approfondita riflessione - si legge sul sito del club - questo pomeriggio il Real Saragozza ha preso la difficile decisione di non ingaggiare Gaizka Campos. Questa decisione non è stata facile, ma uno dei pilastri fondamentali di questa istituzione è il rispetto per la nostra storia e per i nostri tifosi. Abbiamo la responsabilità di essere fedeli a questa massima.

Il club capisce che il post del portiere sui social nel 2013 è stato un errore adolescenziale che non riflette la persona e il professionista che è. Tuttavia, capiamo anche che la pressione che una circostanza come questa comporta gli avrebbe creato difficoltà nel crescere come calciatore all'interno del club. Nonostante questa sfortunata situazione, dal Real Saragozza vogliamo augurare a Gaizka il meglio per le sue future sfide professionali".

Este es el tweet por el que el Zaragoza tuvo que cancelar el fichaje de Gaizka Campos. Lo habían anunciado apenas unas horas antes. Increíble, pero real. pic.twitter.com/zGyDoubiej — GOAL España (@GoalEspana) July 6, 2022

Poco importa che il portiere abbia cancellato dal proprio profilo il tweet incriminato: il matrimonio tra Gaizka Campos e il Saragozza non s'ha da fare. Con buona pace dei tifosi.