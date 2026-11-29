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Decisivo con un paio di parate sul risultato di 0-0 contro il Genoa, Provedel giocherà titolare in Coppa Italia e insidia seriamente il posto di Pepo Martinez. Ora anche Chivu non esclude il cambio tra i pali dell'Inter.

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Solo qualche settimana fa, nonostante alcuni evidenti errori commessi dallo spagnolo, Cristian Chivu a precisa domanda sul portiere titolare dell'Inter era stato chiarissimo confermando la sua totale fiducia in Pepo Martinez.

Al termine di Inter-Genoa, dopo le due parate provvidenziali di Ivan Provedel che hanno permesso ai nerazzurri di mantenere lo 0-0 prima della goleada, il tecnico è invece sembrato decisamente più possibilista su un cambio di gerarchie tra i pali. Pur senza bocciare nessuno, ovviamente.

LE PARATE DI PROVEDEL E LE PAROLE DI CHIVU

Come dicevamo sopra d'altronde Provedel ha risposto presente alla chiamata di Chivu, che aveva comunque deciso di concedergli un'occasione contro il Genoa a prescindere dal problema fisico che ha tenuto fuori dalla partita l'ex Pepo Martinez.

E nonostante il risultato finale di 4-0 in favore dell'Inter, le due parate di Provedel su altrettanti colpi di testa ravvicinati di Osmajic sono state provvidenziali per evitare ai nerazzurri di passare in svantaggio come già troppo spesso capitato durante questo inizio di stagione.

Così al termine della gara è tornato d'attualità il solito tema: chi deve essere il portiere titolare dell'Inter? Una domanda a cui Chivu stavolta non ha risposto in modo netto come nel recente passato.

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"Provedel? Siamo felici, sa stare in un gruppo. L'ha fatto vedere con Fiorentina e Venezia, sappiamo chi è Ivan Provedel, sappiamo cosa può dare anche a Pepo nel farlo crescere meglio. Ho dichiarato che Pepo era il titolare, era una dichiarazione forte perché in quel momento Pepo era sotto la lente di ingrandimento.

Oggi è Pepo quello che ha più possibilità ma se la giocano, sono onesto e ho tanta fiducia in entrambi. Provedel giocherà anche martedì perché i piani erano questi e poi si vedrà, siamo aperti a tutto senza togliere niente a nessuno e senza fare confusione" ha dichiarato Chivu in conferenza stampa.

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I NUMERI A CONFRONTO TRA PROVEDEL E MARTINEZ

Provedel in estate era arrivato come secondo portiere designato. Un profilo italiano e d'esperienza pronto in caso di necessità ma anche utile per aiutare Pepo Martinez a completare il suo percorso di crescita.

Poi qualche passaggio a vuoto dell'ex Genoa, anche piuttosto clamoroso come quelli contro Real Madrid o Udinese, hanno rimesso tutto in discussione spingendo molti a chiedere di ribaltare le gerarchie schierando Provedel.

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Ma in quel momento da Chivu era arrivata una chiusura netta: "Sicuramente Provedel farà partite ma Pepo é il portiere titolare dell'Inter, è il primo anno che si prende queste responsabilità".

E i numeri finora, in effetti, dicono che nella testa del tecnico dubbi non ce ne sono: Pepo ha giocato 15 partite su 18, subendo 22 reti e con solo tre clean sheet. Tre invece le presenze di Provedel, tutte in campionato. E in due di queste occasioni l'ex Lazio ha mantenuto la porta inviolata, ovvero contro Como e Genoa.